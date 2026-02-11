El Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat avanza hacia una conexión ferroviaria mucho más eficiente y directa. Actualmente, se construye una nueva estación de trenes que facilitará su conexión con toda la ciudad catalana. Ahora tiene lugar, un proyecto ejecutado por ADIF en las terminales T1 y T2 que ya entra en su fase final de obras y promete reducir significativamente los tiempos de viaje desde el centro de Barcelona y la red de Rodalies. El proyecto incluye un trazado de doble vía con una longitud total de 5,2 km, del cual 4,3 km son un túnel soterrado bajo las pistas del aeropuerto, el cual ya fue excavado en gran parte con tuneladora en la primera fase. El recorrido parte de la línea convencional Barcelona-Vilanova y llega directamente a estaciones subterráneas en la T1 (principal) y la T2 (intermedia), con conexión futura a la Línea 9 del Metro en T2. Esta infraestructura forma parte del plan Transformem Rodalies y busca integrar el aeropuerto en la red metropolitana con servicios directos de tren, mejorando la intermodalidad y la movilidad cotidiana. Una de las principales ventajas es la reducción notable de los tiempos de desplazamiento. Se estima que el trayecto desde la estación de Sants hasta las terminales del aeropuerto será de aproximadamente 20 minutos, un tiempo muy competitivo que facilitará el acceso rápido desde el centro de Barcelona y otras zonas de la red de Rodalies. Esto representa una mejora sustancial respecto a las opciones actuales, beneficiando a millones de pasajeros anuales: se prevé que más de 7 millones de viajeros al año utilizarán esta conexión. La segunda fase del proyecto ya alcanzó el 95% de ejecución, con una inversión cercana a los 80 millones de euros en esta etapa dentro de un programa global supera los 400 millones. Las tareas se centran ahora en: El ministro de Transportes, Óscar Puente, visitó recientemente las obras, destacando su carácter estratégico. Aunque no hay fecha exacta confirmada en la fuente principal, el avance indica que se encara la recta final para habilitar servicios comerciales regulares, con pruebas y posible entrada en funcionamiento hacia finales de 2026 o inicios de 2027 según avances relacionados.