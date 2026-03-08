Las últimas operaciones de Estados Unidos contra objetivos vinculados a Irán dejaron a la vista un cambio profundo en la forma de hacer la guerra. El despliegue de drones de ataque baratos, entre ellos el modelo LUCAS, expuso cómo las fuerzas armadas empiezan a dejar atrás los sistemas millonarios para adoptar equipos simples, rápidos de producir y capaces de llegar a blancos protegidos. Este tipo de tecnología ya gana terreno en varios conflictos y se volvió clave para saturar defensas aéreas, confundir radares y ejecutar ataques de precisión sin comprometer aeronaves tripuladas. Detrás del sistema LUCAS está la firma estadounidense SpektreWorks, que lo diseñó para formar parte del nuevo arsenal de vehículos no tripulados de bajo costo. A diferencia de los drones tradicionales de vigilancia, LUCAS nace con un propósito puntual: encontrar un objetivo, impactar sobre él y destruirse al momento del choque. Entre sus características principales destacan: Su diseño evita componentes complejos, lo que permite lanzarlo desde tierra o desde vehículos sin necesidad de una plataforma sofisticada. Una vez en el aire, vuela hacia la zona objetivo y espera instrucciones del operador para atacar. La aparición de sistemas como LUCAS representa un giro en la planificación militar. Durante años, la tendencia estuvo marcada por misiles de alta precisión que superan fácilmente el millón de dólares por unidad. Hoy, la estrategia cambia por una razón simple: la “masa asequible” resulta más efectiva. El concepto apunta a enviar decenas o cientos de drones baratos hacia una misma zona. Los sistemas defensivos pueden derribar algunos, pero siempre hay una parte que logra atravesar la capa protectora y llegar al blanco. Este enfoque tiene ventajas inmediatas: La lógica se probó en distintos conflictos recientes, donde los drones kamikaze demostraron ser útiles para derribar radares, dañar depósitos de armas o anular sistemas de defensa. Especialistas en defensa notaron similitudes entre el LUCAS estadounidense y el Shahed‑136 iraní, un drone que ganó notoriedad por su uso en ataques a Ucrania e Israel. Ambos comparten rasgos: El paralelismo no solo llamó la atención por la apariencia, sino también porque el Shahed se convirtió en uno de los ejemplos más claros de cómo un arma barata puede desafiar sistemas defensivos más complejos. Que EE.UU. adopte un enfoque similar marca un punto de inflexión. Las últimas operaciones de Estados Unidos contra objetivos vinculados a Irán dejaron a la vista un cambio profundo en la forma de hacer la guerra. El despliegue de drones de ataque baratos, entre ellos el modelo LUCAS, expuso cómo las fuerzas armadas empiezan a dejar atrás los sistemas millonarios para adoptar equipos simples, rápidos de producir y capaces de llegar a blancos protegidos. Este tipo de tecnología ya gana terreno en varios conflictos y se volvió clave para saturar defensas aéreas, confundir radares y ejecutar ataques de precisión sin comprometer aeronaves tripuladas.