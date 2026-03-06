Rusia volvió a posicionarse en el debate regional sobre defensa e industria militar tras presentar una propuesta de cooperación tecnológica orientada a países de América Latina. El planteo apunta a fortalecer capacidades locales mediante esquemas de colaboración industrial, en un contexto de creciente competencia global y reconfiguración de alianzas. La iniciativa fue confirmada el 1 de abril de 2025 por Rosoboronexport, la empresa estatal responsable de las exportaciones de armamento ruso, durante la feria LAAD 2025 en Río de Janeiro, considerada la principal exposición de defensa y seguridad de la región. Su director general, Alexander Mikheev, explicó que el objetivo fue discutir proyectos de cooperación tecnológica con países latinoamericanos. La propuesta contempla asociaciones para el desarrollo y la producción conjunta de sistemas militares con participación de empresas locales. Entre las áreas mencionadas figuran armas pequeñas, drones, armas de precisión, vehículos blindados y plataformas navales. Rosoboronexport señaló que este esquema responde al interés de varios países por avanzar hacia una mayor autonomía estratégica. Con acercamientos a Nicaragua, Bolivia, Venezuela y Brasil, la iniciativa rusa se enfoca en abrir canales de diálogo con gobiernos y empresas del sector para avanzar en proyectos de largo plazo vinculados a la producción y el desarrollo de tecnología militar. La estrategia busca sostener vínculos técnicos y comerciales con la región en un escenario internacional marcado por tensiones geopolíticas. Durante LAAD 2025, la delegación rusa mantuvo reuniones con representantes de ministerios de Defensa y Fuerzas Armadas de Brasil y de otros países latinoamericanos. Aunque su estand fue más reducido que el de otros fabricantes internacionales, la empresa aprovechó el espacio para encuentros privados y presentaciones técnicas. En la exposición se mostraron réplicas de sistemas considerados de interés para la región, como los cazas Su-57E y Su-35, el tanque T-90MS y el navío de transporte BK-16E, todos parte del catálogo exportable de la industria militar rusa. La participación rusa en LAAD 2025 se inscribe en una estrategia más amplia de Moscú para mantener presencia e influencia en América Latina, en un momento en que la competencia global por el mercado de defensa regional se intensifica entre distintas potencias.