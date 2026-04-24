El Servicio de Impuestos Internos (IRS) explica todos los contribuyentes a través de su sitio web oficial cuáles son las consecuencias de tener una deuda tributaria pendiente, recibir a su nombre un Aviso Final de Intención de Embargo y sus Derechos a una Audiencia y no realizar acuerdos con rapidez para evitar medidas drásticas del proceso de cobro. Cuando no se trabaja de forma bilateral para pagar o mostrar intención de saldar las obligaciones, la agencia recaudadora puede determinar que es necesario aplicar un embargo: En ese marco, si se toma la decisión de aplicar un embargo bancario todos los fondos asociados a la cuenta y las tarjetas de débito vinculadas, se congelan en el momento en el que se entregue el aviso a nombre del contribuyente. Es esencial pagar a tiempo todos los impuestos adeudados, incluso si se obtuvo una prórroga para presentar la declaración, pues este trámite sólo brinda más tiempo para entregar el documento, pero no para pagar los impuestos, gestión que en Estados Unidos se realiza mayoritariamente de manera online. En caso de haber obtenido una prórroga, la forma más segura de garantizar que no se aplicarán multas es escoger el pago en línea y seleccionar “prórroga”. De esta manera, es posible asegurarse que se está pagando todo lo que se adeuda y solicitando un plazo de presentación al mismo tiempo. Cuando el trámite se realiza por esta vía, no se requiere de gestiones adicionales ni de la presentación de otros documentos. De acuerdo con lo indicado por las autoridades, luego de que IRS decida oficializar un embargo sobre la cuenta bancaria tendrá que aguardarse 21 días antes de extraer los fondos y dirigirlos al cumplimiento de la obligación. Este plazo está pautado por el Código de Impuestos Internos (IRC)y tiene como fin que el contribuyente se comunique con la agencia y establezca un plan de pagos que demuestre la intención de saldar la deuda o informar al IRS en caso de que se hayan cometido errores. “Cuando existe un embargo bancario, esto significa que los fondos de la cuenta se congelan a partir de la fecha y hora que se reciba el embargo. Normalmente, el embargo no afecta a los fondos depositados en la cuenta después”, aseguran las autoridades.