Meta y Microsoft anuncian despidos masivos en el sector tecnológico de Estados Unidos: más de 16.000 trabajadores de ambas compañías perderán sus empleos en una ola de recortes que las propias empresas vinculan a sus inversiones en inteligencia artificial. La decisión fue confirmada por los directivos de ambas corporaciones. Meta eliminará cerca de 8.000 puestos —el 10% de su plantilla global—, mientras que Microsoft lanzó por primera vez en sus 51 años un programa de retiro voluntario que alcanza a más de 8.000 empleados. Meta suprimirá cerca de 8.000 puestos. Su directora de personal, Janelle Gale, explicó que los recortes buscan “compensar otras inversiones” — en referencia a un plan de gasto en IA que supera los u$s 115.000 millones solo en 2026. Microsoft ofrece retiro anticipado a empleados cuya suma de edad y años de servicio alcance 70 o más. Es la primera vez en la historia de la compañía que se implementa una salida de este tipo, según un memo interno de su directora de personal Amy Coleman. Ambas empresas apuestan a que la IA permitirá producir lo mismo con menos personas. Meta destinará más de u$s 115.000 millones a IA este año; Microsoft comprometió u$s 140.000 millones en infraestructura tecnológica. Los recortes redistribuyen recursos: menos nómina, más tecnología. Pero no todos coinciden en esa lectura. El CEO de OpenAI, Sam Altman, advirtió sobre el “AI washing”: empresas que atribuyen a la IA despidos que habrían realizado de todas formas. Microsoft, además, enfrenta presión adicional: sus acciones cayeron un 14% en lo que va del año y aún no desarrolló un modelo de IA propio competitivo.