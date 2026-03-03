El consulado de Estados Unidos en Dubái fue alcanzado por un presunto dron iraní, según una fuente en la región, informó CNN. El hecho ocurrió este martes por la noche. Videos geolocalizados y verificados por la señal de noticias internacional CNN mostraron una columna de humo negro elevándose sobre el edificio del consulado, visible desde una distancia considerable. En una publicación difundida a través X, la Oficina de Medios de Dubái anunció más tarde que el incendio, causado por un “incidente relacionado con un dron”, había sido extinguido y que nadie resultó herido. La embajada estadounidense en Riad (Arabia Saudita) canceló todos sus turnos consulares regulares o de emergencia, al igual que las embajadas en Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos) y Kuwait, y el consulado de Dubái (EAU). Además, la embajada estadounidense en Beirut (Líbano) fue cerrada hasta nuevo aviso. Asimismo, la embajada norteamericana en la capital de Arabia Saudita, Riad, y el consulado en Dubái, sufrieron incendios luego de que fueran atacados por drones iraníes. Por su parte, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, confirmó este martes a la prensa que un drone impactó en las inmediaciones del consulado de su país en Dubái sin causar víctimas. “Desgraciadamente, un dron impactó en un estacionamiento junto al edificio de la legación y provocó un incendio. Todo el personal se encuentra a salvo”, declaró Rubio en Washington.