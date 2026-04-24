Con las temperaturas más frescas, las meriendas caseras vuelven a ocupar un lugar central en la rutina diaria. Para quienes buscan algo dulce sin excesos, el budín de manzana sin harinas se presenta como una alternativa ideal porque lleva pocos ingredientes, es apto para celíacos y aporta proteínas que ayudan a saciar sin culpas. Esta preparación se destaca por su textura suave y húmeda, y por adaptarse fácilmente a distintos momentos del día. Ya sea para acompañar el mate, el café o como postre liviano, es una opción práctica y nutritiva que no requiere experiencia en la cocina. Para preparar este budín de naranja, los ingredientes necesarios son: Pelá las manzanas y procesalas hasta obtener un puré (también podés rallarlas si preferís una textura más rústica). En un bowl, mezclá la manzana con los huevos, el yogur griego y los ingredientes opcionales hasta lograr una preparación homogénea. Al tratarse de un budín sin harinas, el molde cumple un rol clave en el resultado final. Un recipiente de vidrio templado, como el molde para pan y budín Hudson, permite lograr una cocción pareja, sin transferencia de sabores ni olores, y resulta seguro para el contacto con alimentos gracias a su material de alta resistencia. Además, facilita el desmolde y mantiene la forma del budín una vez cocido. Volcá la mezcla en el molde previamente engrasado y llevá a horno precalentado a 190 °C durante 40 a 45 minutos. Para verificar la cocción, clavá un cuchillo en el centro: si sale limpio, ya está listo. Dejá enfriar apenas antes de servir. Podés espolvorear con canela o sumar un hilo de miel para realzar el sabor de la manzana.