El supermercado más popular liquida ventiladores turbo a $ 39.000 para combatir el verano: dónde conseguirlos

Las altas temperaturas de verano están haciéndose sentir y para poder sobrellevar el calor, uno de los supermercados más populares y conocidos del país lanzó una promoción imperdible en la compra de ventiladores a un precio más que accesible que permita atravesar el calor extremo.

Este supermercado vende ventiladores en oferta a $ 39.000

El supermercado Carrefour dispone de una amplia línea de electrodomésticos y a través de la tienda online se puso en promoción un ventilador turbo a $ 39.000, el cual se presenta como una opción más que viable para poder comprarlo y sobrepasar el verano.



De tal modo, los ventiladores que se encuentran en oferta que tiene Carrefour en su sitio web son de la marca Indelpas y el tamaño es de 12 pulgadas. Además, la estructura es de plástico y puede ubicarse tanto en la pared como en el piso o encima de un mueble.

En cuanto a las especificaciones técnicas, el ventilador es a 220 V y cuenta con tres velocidades. Asimismo, el alto es de 39.7 cm. y el alto de 43.9 cm.

Cómo comprar los ventiladores turbo en oferta

Para poder comprar el ventilador turbo a $ 39.000 en oferta que tiene Carrefour en su tienda online, se deben seguir una serie de pasos:



En la web de Carrefour ingresar en la sección de electrodomésticos y buscar ventiladores. Para poder encontrarlo más fácil, se puede filtrar la búsqueda de menor a mayor precio.

Una vez seleccionado el producto, se debe agregar al carrito y elegir tanto los medios de pago como la dirección en la que se recibirá el electrodoméstico.

En cuanto a los medios de pago, se puede hacer en uno solo o en cómodas cuotas con diferentes tarjetas, lo que permite que pueda ser comprado por una amplia variedad de clientes.

Por último, se debe finalizar la compra y, luego, recibir el mail de confirmación con el estado de envío del producto.

Carrefour vende freidoras de aire a menos de $ 40.000

Entre las ofertas que tiene Carrefour en electrodomésticos, hay disponibles freidoras de aire a $ 39.999, las cuales son una opción más que considerable para equipar la cocina.

Aquellas que están en oferta, son de 3,5 litros de color negro y la marca Sansei. Además, la temperatura que tienen es ajustable entre 80 y 200 grados, junto con una superficie antiadherente, ideal para cocinar diferentes comidas y que facilita tanto su uso como la limpieza.