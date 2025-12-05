En esta noticia
Las altas temperaturas de verano están haciéndose sentir y para poder sobrellevar el calor, uno de los supermercados más populares y conocidos del país lanzó una promoción imperdible en la compra de ventiladores a un precio más que accesible que permita atravesar el calor extremo.
Este supermercado vende ventiladores en oferta a $ 39.000
El supermercado Carrefour dispone de una amplia línea de electrodomésticos y a través de la tienda online se puso en promoción un ventilador turbo a $ 39.000, el cual se presenta como una opción más que viable para poder comprarlo y sobrepasar el verano.
De tal modo, los ventiladores que se encuentran en oferta que tiene Carrefour en su sitio web son de la marca Indelpas y el tamaño es de 12 pulgadas. Además, la estructura es de plástico y puede ubicarse tanto en la pared como en el piso o encima de un mueble.
En cuanto a las especificaciones técnicas, el ventilador es a 220 V y cuenta con tres velocidades. Asimismo, el alto es de 39.7 cm. y el alto de 43.9 cm.
Cómo comprar los ventiladores turbo en oferta
Para poder comprar el ventilador turbo a $ 39.000 en oferta que tiene Carrefour en su tienda online, se deben seguir una serie de pasos:
- En la web de Carrefour ingresar en la sección de electrodomésticos y buscar ventiladores. Para poder encontrarlo más fácil, se puede filtrar la búsqueda de menor a mayor precio.
- Una vez seleccionado el producto, se debe agregar al carrito y elegir tanto los medios de pago como la dirección en la que se recibirá el electrodoméstico.
- En cuanto a los medios de pago, se puede hacer en uno solo o en cómodas cuotas con diferentes tarjetas, lo que permite que pueda ser comprado por una amplia variedad de clientes.
- Por último, se debe finalizar la compra y, luego, recibir el mail de confirmación con el estado de envío del producto.
Carrefour vende freidoras de aire a menos de $ 40.000
Entre las ofertas que tiene Carrefour en electrodomésticos, hay disponibles freidoras de aire a $ 39.999, las cuales son una opción más que considerable para equipar la cocina.
Aquellas que están en oferta, son de 3,5 litros de color negro y la marca Sansei. Además, la temperatura que tienen es ajustable entre 80 y 200 grados, junto con una superficie antiadherente, ideal para cocinar diferentes comidas y que facilita tanto su uso como la limpieza.