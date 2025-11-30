La primavera arrancó con temperaturas que superaron los 30°C, anticipando un verano con jornadas sofocantes. En este contexto, mantener la casa fresca se convierte en una prioridad, pero el uso del aire acondicionado puede ser costoso.

Por eso, cada vez más personas buscan alternativas prácticas para combatir el calor. Entre ellas, existe un truco casero que permite que el ventilador enfríe como si fuera un aire acondicionado .

¿Cuál es el truco para que el ventilador enfríe como un aire acondicionado?

El secreto está en humidificar el aire que circula por el ventilador. Para lograrlo, solo se necesita una toalla mojada:

Mojar una toalla y colocarla detrás del ventilador, sin que toque las aspas.

El agua se evaporará, enfriando el aire alrededor de la toalla.

El ventilador succionará ese aire más fresco y lo impulsará hacia adelante, generando una sensación similar a la del aire acondicionado.

¿Cómo enfriar la casa sin aire acondicionado?

Además del truco de la toalla húmeda, se pueden aplicar otros métodos:

Ubicar el ventilador frente a una ventana abierta para expulsar aire caliente.

Cerrar cortinas y persianas en las horas de mayor sol.

Rociar el ambiente con agua fría usando un vaporizador.

Ventilar la casa temprano por la mañana y por la noche, cuando el aire exterior es más fresco.

Ventilador o aire acondicionado: ¿cuál es mejor?

El aire acondicionado es más efectivo para bajar la temperatura, pero su uso excesivo puede generar problemas respiratorios y un alto consumo eléctrico. Además, si los filtros no se limpian, pueden propagarse bacterias y virus.