El Black Friday se presenta como una oportunidad única para quienes quieren renovar o adquirir por primera vez un equipo de aire acondicionado antes de que comiencen las temperaturas de verano. Los descuentos en electrodomésticos ya alcanzan el 50% y financiación en varias cuotas.
Dentro de las marcas destacadas se encuentran Samsung, LG, BGH, Hisense, TCL, Surrey, Sansei, Midea, Hitachi y Philco con distintos niveles de eficiencia.
Los mejores descuentos del Black Friday para aires acondicionados
En el marco de un día plagado de ofertas, las principales tiendas lanzaron ofertas y descuentos para garantizar la climatización del hogar:
Casa del audio
- Split Fedders frío-calor NFS12TC1 con 3200 watts (W) de capacidad. Precio regular $ 951.929, precio de oferta $ 539.999 (-43%).
On City
- Split Hyundai frío-calor HY11INV con 3.200 W y tecnología Inverter. Precio regular $ 979.999, precio de oferta $ 599.999 (-39%)
- Split Midea frío-calor Inverter MSCBIC12HN80F de 3.650 W. Precio regular $ 1.148.999, precio de oferta $ 789.999 (-31%). Además, 6 cuotas sin interés de $ 131.666. En 1 pago, 15% de ahorro extra por un total de $ 671.499.
Frávega
- Split Comfee frío-calor CSNFC12H de 3.105 frigorías. Precio regular $ 959.999, precio de oferta $ 642.999 (-34%)
- Split TCL frío-calor Inverter TACA3400FCSD de 3.400 W. Precio regular $ 1.299.999, precio de oferta $ 829.999 (-36%). Cuentan con 9 cuotas sin interés de $ 92.222. Además, con Banco Nación y Naranja X, 12 cuotas sin interés de $ 69.166. En 1 pago, 20% de ahorro extra para un total de $ 663.999.
Tienda Newsan
- Split Sansei frío-calor Inverter SAIN35HA3BPI de 3.550 W. Precio regular $ 1.293.999, precio de oferta $ 669.999 (-48%).
- Split Philco frío-calor Inverter PHIN39HC2AWFPI de 3.900 W. Precio regular $ 2.499.999, precio de oferta $ 1.499.999 (-40%). Ofrecen 6 cuotas sin interés de $ 250.000. Además, con el Banco ICBC, 9 cuotas sin interés de $ 166.667. Y con Banco Nación, 12 cuotas sin interés de $ 125.000.
Naldo
- Split TCL frío-calor Inverter TACA3100FCSA de 3.100 W. Precio regular $ 1.115.999, precio de oferta $ 749.999 (-33%).
- Split Hitachi frío-calor Inverter HSPE3300FCINV de 3.200 W. Precio regular $ 1.079.999, precio de oferta $ 799.999 (-26%). En 6 cuotas sin interés de $ 133.334. Además, con Banco Nación, 12 cuotas sin interés de $ 66.667. Y en 1 pago, 15% de ahorro extra: $ 679.999.
Tienda BGH
- Split BGH frío-calor Inverter BSI35WCKW de 3.500 W. Precio regular $ 1.599.999, precio de oferta $ 779.999 (-51%).
- Split BGH frío-calor Inverter BSI55WCNX de 5.500 W. Precio regular $ 2.659.999, precio de oferta $1.279.999 (-52%). Con Banco Nación, 12 cuotas sin interés de $106.666.
Megatone
- Split Hisense frío-calor Inverter AS18UR4SXD00PX4N de 5.500 W. Precio regular $ 1.931.999, precio de oferta $ 1.366.999 (-29%). En 6 cuotas sin interés de $ 227.833. Además, con BBVA, ICBC y Patagonia: 9 cuotas sin interés de $ 151.889. Y con Hipotecario, en 12 cuotas sin interés de $ 113.917.
Samsung
- Split Samsung frío-calor Inverter AR24BSH de 5.850 W. Precio regular $ 2.099.999, precio de oferta $ 1.599.999 (-24%). En 6 cuotas sin interés de $ 266.666. En 1 pago, 15% de ahorro extra: $ 1.359.999. (Tienda Samsung)