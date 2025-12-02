Chau aire acondicionado: científicos inventaron una forma de bajar hasta 10° la temperatura de tu casa. Foto: Shutterstock

El sofocante calor del verano puede hacer sufrir a las personas si no tienen aire acondicionado. Sin embargo, existe una nueva forma para refrigerar tu casa, que puede bajar hasta 10° C la temperatura y sin la necesidad de gastar un vatio de electricidad.

De esta manera, no solo podremos pasar mejor la temporada veraniega, sino que se ahorrará en la boleta de luz a fin de mes. Además, este invento desarrollado por científicos chinos y australianos es muy fácil de instalar en cualquier hogar.

¿De qué se trata este material que puede reemplazar al aire acondicionado?

El corazón de esta tecnología es un bioplástico adhesivo de apenas 0,5 mm de grosor, diseñado para pegarse fácilmente en fachadas, techos o paredes exteriores de tu casa. Desarrollado por investigadores de la Universidad de Zhengzhou (China) y la Universidad del Sur de Australia, este material opera bajo el principio de refrigeración radiante pasiva y tiene estas características:

Refleja la radiación solar : rechaza hasta el 98,7% de los rayos del sol, evitando que el calor se infiltre en el interior.

Conductividad térmica ultrabaja : no transfiere el calor acumulado, manteniendo las superficies frescas incluso a pleno mediodía.

Efecto refrigerante potente: genera un enfriamiento equivalente a 136 W por metro cuadrado, bajando la temperatura de las superficies en más de 9,2 °C bajo el sol intenso.

A diferencia del aire acondicionado convencional, que consume electricidad y emite gases de efecto invernadero, este enfriamiento pasivo es 100% natural y gratuito una vez instalado.

Chau aire acondicionado: ventajas y desventajas de este material

Entre las ventajas ya mencionadas, resalta su ahorro energético, la facilidad y bajo costo en producirlo y sencillez en colocarlo al ser una especie de película adhesiva que va sobre las fachadas.

Sin embargo, los investigadores señalan también que puede tener una desventaja con respecto a un aire acondicionado: su duración.

Como se trata de un plástico biodegradable, su durabilidad es menor a los materiales tradicionales. Sin embargo, al no ser un material clave para la estructura del edificio, no supone un riesgo de seguridad, por lo que solo necesitarán renovarlo cada cierto tiempo.