Una provincia argentina atraviesa un nuevo episodio de intensa actividad sísmica que volvió a poner en alerta a los organismos de monitoreo geológico . En menos de 48 horas, el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) registró 18 sismos en distintos puntos del distrito.

Se trata de Salta. La situación se encuentra en línea con una tendencia de movimientos subterráneos que se viene acentuando en la zona desde mediados de agosto.

Salta, en alerta por los movimientos sísmicos: los puntos de mayor movimiento

La mayoría de los eventos se concentraron en la región de los Valles Calchaquíes, con magnitudes que oscilaron entre los 3 y los 3,9 grados en la escala de Richter.

Pese a la frecuencia de los sismos, la baja intensidad hizo que pasaran prácticamente inadvertidos para la población: no se reportaron daños materiales ni afectaciones en la infraestructura urbana o rural.

Según explicaron especialistas consultados por el medio local Agenda Salta, este comportamiento responde a un proceso natural de liberación de energía acumulada en las fallas geológicas que atraviesan el Noroeste argentino. La interacción constante entre placas tectónicas genera reajustes periódicos, un rasgo típico de una zona con estructuras geológicas activas e históricamente sísmica.

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El efecto de los sismos en las provincias vecinas

La seguidilla de temblores locales se mantuvo en rangos leves, pero la sensibilidad de la población salteña también estuvo influida por eventos de mayor magnitud registrados en jurisdicciones cercanas. Dos sismos de mayor envergadura en Catamarca y Tucumán —de 4,3 y 5 grados, respectivamente— repercutieron directamente en varios departamentos de Salta, donde sí se llegó a percibir el movimiento de tierra.

Desde el INPRES remarcan la importancia de sostener el monitoreo continuo sobre cada movimiento sísmico. Los datos relevados permiten determinar con precisión la profundidad, la ubicación y la magnitud de cada epicentro, información clave para evaluar la evolución de las fallas y reforzar los planes de prevención en la provincia.

Por el momento, el organismo analiza la seguidilla como parte de la dinámica habitual del relieve andino, aunque los equipos técnicos siguen de cerca el comportamiento del subsuelo.