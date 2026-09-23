La Secretaría de Educación de Michoacán suspenderá las clases por alerta del huracán “Polo”: habrá 7 municipios con escuelas cerradas

El huracán Polo avanza frente a las costas del Pacífico mexicano y ya generó medidas preventivas en algunas entidades. Ante el pronóstico de lluvias intensas, fuertes vientos y oleaje elevado, autoridades educativas determinaron suspender las clases en distintos municipios para reducir riesgos entre estudiantes, docentes y personal escolar.

Hasta el momento, Michoacán y Guerrero anunciaron la suspensión de actividades educativas, mientras que otros estados del occidente del país permanecen atentos a la evolución del ciclón.

La Secretaría de Educación de Michoacán suspenderá las clases por alerta del huracán “Polo”: habrá 7 municipios con escuelas cerradas

¿En qué estados se suspenden las clases por el huracán Polo?

En Michoacán, la Secretaría de Educación del Estado (SEE) estableció la suspensión de actividades escolares durante el miércoles 23 de septiembre.

La medida alcanza a escuelas públicas y privadas de todos los niveles educativos ubicadas en siete municipios de la región Sierra-Costa:

Aquila

Coahuayana

Chinicuila

Coalcomán

Lázaro Cárdenas

Arteaga

Tumbiscatío

Como parte de las medidas preventivas, se solicitó a los directivos de los planteles resguardar materiales, equipos y otros bienes escolares en lugares elevados , con el objetivo de evitar daños en caso de inundaciones.

Colima y Jalisco siguen bajo vigilancia

Por el momento, Michoacán y Guerrero son las entidades que informaron la suspensión de actividades escolares debido al paso del huracán Polo. Sin embargo, Colima y Jalisco permanecen bajo vigilancia ante la trayectoria prevista del sistema.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y Protección Civil continúan monitoreando la evolución del ciclón y sus posibles efectos en distintas zonas del occidente y sur de México.

Debido a que las condiciones meteorológicas pueden cambiar, las autoridades podrían emitir nuevas medidas o modificaciones en los próximos días.

Por ello, se recomienda a la población consultar los canales oficiales de Protección Civil y de las autoridades educativas estatales para conocer cualquier actualización sobre la suspensión de clases.