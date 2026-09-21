El tiempo este lunes 21 de septiembre: alertas por lluvias y viento en Misiones y Corrientes.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que durante el lunes 21 ingresarán fuertes lluvias a las provincias de Misiones y Corrientes.

El pronóstico anticipa una jornada marcada por intensa caída de agua con ráfagas de viento de hasta 58 kilómetros por hora .

Cómo estará el clima en Misiones y Corrientes, según el pronóstico

El organismo meteorológico detalló que el inicio de semana estará marcado por precipitaciones en diversas localidades del norte argentino.

En caso de Misiones, la ciudad capital tendrá cerca de 31 milímetros de agua acumulada. Las ráfagas de viento sentido norte escalarán hasta los 58 kilómetros por hora. La provincia afrontará temperaturas de entre 20° y 28°, por lo que la humedad será protagonista en la jornada.

El tiempo este lunes 21 de septiembre: alertas por lluvias y viento en Misiones y Corrientes. Shutterstock

En Corrientes las lluvias serán más leves, pero estará acompañadas de vientos de hasta 49 kilómetros por hora. Las temperaturas oscilarán entre los 24° y 15° con posible actividad eléctrica durante la jornada.

Cómo estará el clima en CABA

El Servicio Meteorológico publicó cómo estará el clima en CABA en la semana. El lunes se mantendrá con mínimas de 12° y máximas de 18°, pero con la particularidad de vientos fuertes.

El martes y miércoles habrá un leve descenso en la sensación térmica por las mañanas con mínimas de 6°. Las tardes estarán soleadas con poca presencia de nubes y cielo despejado.

Clima en CABA. Captura página del SMN.

El jueves comenzará a elevarse la temperatura con máximas de 22° típicas de la primavera, mientras que para el viernes marcan máximas de 25°.

El fin de semana será ideal para realizar actividades al aire libre con mínimas de 13° por la mañana y tardes soleadas con 24° y sin probabilidad de lluvias.