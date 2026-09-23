Alerta | El Huracán Polo mantiene su categoría 4 en México: pronostican lluvias intensas en 4 estados con vientos sostenidos de 240 km.

El Gobierno de México y sus autoridades en materia de meteorología mantinen activas la alertas por los cambios del Huracán Polo. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, SMN, en su más reciente Aviso Meteorológico No. 23-26, informó que el huracán Polo mantiene la categoría 4 en la escala Saffir-Simpson y continúa con un desplazamiento lento frente a las costas de Guerrero y Colima.

Por otra parte, el SMN informó que a las 06:00 horas el centro del huracán Polo se localizó sobre el océano Pacífico, aproximadamente a 270 kilómetros al sur de Zihuatanejo, Guerrero , y a 515 kilómetros al sureste de Manzanillo, Colima.

El SMN reportó que el huracán Polo llega con vientos máximos sostenidos de 240 kilómetros por hora, rachas de 295 km/h y desplazamiento hacia el norte a 4 km/h. Para este miércoles, su circulación generará lluvias intensas de 75 a 150 milímetros en 4 estados: Colima, Jalisco, Michoacán y Guerrero, según el aviso emitido por Conagua.

Clima en CDMX y Edomex. CONAGUA

Huracán Polo: estos son los cuatro estados con lluvias intensas este miércoles

El SMN pronosticó lluvias intensas de 75 a 150 milímetros en el sur de Jalisco, Colima, el oeste y la costa de Michoacán, así como en la costa y el oeste de Guerrero. Además, se esperan lluvias muy fuertes de 50 a 75 milímetros en el oeste de Oaxaca.

El aviso también contempla condiciones de viento y oleaje en las zonas costeras:

Colima, Michoacán y Guerrero: vientos de 50 a 60 km/h, con rachas de 70 a 90 km/h.

Jalisco y oeste de Oaxaca: vientos de 20 a 30 km/h, con rachas de 40 a 60 km/h.

Colima, Michoacán y Guerrero: oleaje de 7 a 9 metros de altura, sin descartar olas de mayor tamaño.

Oaxaca y Jalisco: oleaje de 2 a 3 metros.

Ciclones tropicales CONAGUA

Debido a su ubicación, el SMN, en coordinación con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, mantiene una zona de prevención por efectos de vientos de tormenta tropical desde Técpan de Galeana, Guerrero, hasta Punta San Telmo, Michoacán, además de una zona de vigilancia desde el oeste de Punta San Telmo hasta Playa Pérula, Jalisco.

Conagua advierte riesgos por las lluvias del huracán Polo

El SMN señaló que las precipitaciones generadas por Polo “podrían originar deslaves, incremento en niveles de ríos y arroyos, así como desbordamientos e inundaciones en zonas bajas” de los estados mencionados.

Exhorta a la población a permanecer atenta a los avisos del SMN.

Pide seguir las recomendaciones de Protección Civil.

El comunicado también recomienda mantenerse informado a través de las páginas oficiales de Conagua y el SMN, así como de sus cuentas oficiales en redes sociales.