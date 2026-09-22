El Niño en Argentina: cuáles son las provincias más expuestas a lluvias intensas durante la primavera

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) confirmó que el fenómeno meteorológico de El Niño se intensificará durante los próximos meses hasta convertirse en un episodio muy fuerte, con efectos que podrían extenderse hasta comienzos de 2027.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), esto eleva en Argentina la probabilidad de lluvias por encima de lo normal, especialmente en la región central y este del país.

En este contexto, cobra relevancia la capacidad del SMN para anticipar fenómenos de alto impacto en el Litoral: tormentas severas, granizo, ráfagas intensas y acumulados de lluvia significativos en pocas horas.

Qué es El Niño y cuánto durará este episodio

El Niño-Oscilación del Sur (ENOS) es un fenómeno natural originado en el océano Pacífico ecuatorial, que altera la circulación atmosférica y modifica los patrones de lluvia en distintas partes del mundo. Se produce cuando la temperatura superficial del mar se mantiene por encima de los valores habituales durante un período prolongado.

Según la OMM, hay una probabilidad cercana al 100% de que el fenómeno persista hasta febrero de 2027. Aunque en medios circula el término informal “Súper Niño”, ni la OMM ni el SMN lo usan como categoría oficial: hablan de un episodio de intensidad muy fuerte.

Cómo se forma El Niño

Los vientos alisios, que normalmente empujan el agua cálida hacia el oeste del Pacífico, disminuyen su intensidad o incluso invierten su dirección. El agua más cálida se acumula entonces en el Pacífico central y se extiende hacia las costas de Perú.

Si ese calentamiento persiste durante varios meses, la atmósfera empieza a responder y modifica su circulación habitual: ahí se desarrolla la fase cálida del ENOS, conocida como El Niño. Sus efectos no son inmediatos, porque la atmósfera necesita tiempo para acoplarse a las nuevas condiciones del océano.

Según la OMM, hay una probabilidad cercana al 100% de que el fenómeno persista hasta febrero de 2027. Shutterstock

Cuáles son las provincias más expuestas a las lluvias intensas

Según el SMN, la mayor probabilidad de lluvias por encima de lo normal se concentra en el Litoral, en el centro y en el este del país. El Litoral argentino está integrado por las provincias de Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe y Misiones.

Los pronósticos también indican una mayor posibilidad de tormentas intensas en la región de la Cuenca del Plata durante la primavera y el verano. En Argentina, esa cuenca abarca, entre otras, a Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes.

“ Estamos fortaleciendo la capacidad del SMN para anticipar mejor los fenómenos de alto impacto y producir alertas cada vez más precisas y oportunas ”, señaló el director del organismo, Pedro Di Nezio, durante el encuentro del Plan Nacional de Coordinación Federal ENOS 2026-2027, realizado en Paraná a fines de agosto.

Cómo puede impactar El Niño en la red eléctrica

Cuando una tormenta trae vientos fuertes, lluvia intensa y descargas eléctricas al mismo tiempo, el servicio eléctrico queda expuesto en varios frentes a la vez. Una rama que cae sobre un cable, una zona anegada que complica el acceso de las cuadrillas o un rayo que golpea una instalación son las causas más comunes de cortes de luz durante este tipo de eventos.

Cuando una tormenta trae vientos fuertes, lluvia intensa y descargas eléctricas al mismo tiempo, el servicio eléctrico queda expuesto en varios frentes a la vez. Fuente: Pexels.

Cómo prepararse ante la temporada de tormentas

Según las recomendaciones del Gobierno Nacional, las precauciones cambian según dónde sorprenda la tormenta.

En la calle:

Circular atento a cables caídos, ramas u objetos que pueda arrastrar el viento.

No permanecer debajo de árboles, carteles, toldos o marquesinas.

No cruzar a pie ni en auto por calles inundadas: aumenta el riesgo de lesiones, descargas eléctricas y ahogamiento.

En auto, circular con las luces bajas encendidas, reducir la velocidad y aumentar la distancia con el vehículo de adelante.

Buscar refugio en un lugar cerrado apenas sea posible.

En la casa: