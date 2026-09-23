España afronta un miércoles estable y con temperaturas de hasta 37 grados: Gran Canaria, entre las zonas más afectadas

España tendrá este miércoles 23 de septiembre una jornada marcada por la estabilidad meteorológica, con cielos poco nubosos o despejados y ausencia de precipitaciones en la mayor parte del país. Las altas presiones dominarán el panorama, aunque habrá algunos intervalos de nubes bajas en zonas del norte y del litoral mediterráneo.

El calor será especialmente intenso en algunos puntos. Las temperaturas superarán los 35 grados en sectores de la vertiente atlántica sur, Galicia y la provincia de Las Palmas.

En Canarias, los valores más elevados se esperan en las zonas orientadas al sur de Gran Canaria, donde los termómetros podrían alcanzar los 37 grados.

Temperaturas de hasta 37 grados: Gran Canaria, entre las zonas más afectadas. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Dónde se esperan las temperaturas más altas?

Canarias concentrará algunos de los registros más elevados de la jornada. En Gran Canaria, las temperaturas podrían alcanzar los 37 grados en las vertientes orientadas al sur, mientras que en Lanzarote y Fuerteventura se superarán los 34 grados en amplias zonas del sur y oeste de las islas.

También se esperan temperaturas superiores a los 35 grados en algunos puntos de la vertiente atlántica sur y en determinadas zonas de Galicia. La provincia de Las Palmas figura entre los territorios donde se alcanzarán los valores más elevados de este miércoles.

En las medianías del este y sur de Tenerife y La Gomera se esperan máximas cercanas a los 30 grados. Además, las mínimas podrían no bajar de los 26 grados en algunas zonas orientales del archipiélago.

¿Dónde se esperan las temperaturas más altas? Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Qué tiempo hará en el resto de España?

En la Comunidad de Madrid predominarán los cielos despejados, con algunas nubes altas y posibilidad de intervalos nubosos durante la mañana. Las temperaturas mínimas subirán en la sierra, con un ascenso más notable en el norte de la comunidad.

En Andalucía, los cielos estarán poco nubosos o despejados, aunque habrá intervalos de nubes bajas matinales en la vertiente mediterránea. En el área del Estrecho no se descartan precipitaciones débiles ocasionales y en Cádiz soplará levante de moderado a fuerte.

En el norte, Galicia, Asturias y Cantabria tendrán algunos intervalos de nubes bajas, especialmente en zonas litorales. País Vasco, Castilla y León, Navarra y La Rioja mantendrán una situación estable, mientras que en la Comunidad Valenciana y Baleares las temperaturas diurnas tenderán a descender.

En Canarias también se prevé calima, más significativa en las islas orientales y en medianías y zonas altas de las occidentales. En Las Cañadas del Teide existe una escasa probabilidad de chubascos con tormenta.

Fuente: EFE.