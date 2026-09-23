El café de especialidad argentino volvió a ganar presencia internacional gracias a una cafetería que logró ubicarse entre las 10 mejores de Latinoamérica. Se trata de Negro, que quedó en el séptimo puesto de Best Coffee Shops 2026, el ranking que reúne a las cafeterías más destacadas de la región.

Además, Negro también forma parte de la edición 2026 del ranking que reúne a las mejores cafeterías del mundo, donde ocupa el puesto 94. La clasificación fue publicada en febrero y vuelve a destacar a la cafetería argentina en el escenario internacional.

Negro, la cafetería argentina que apuesta por el café de especialidad

Desde 2015, Negro construye su identidad a partir de una mirada integral sobre el café de especialidad: selecciona, perfila y tuesta sus propios granos en Fuego Tostadores. Además, trabaja con cafés de origen de Brasil, Colombia, Bolivia y Perú en distintos métodos, desde espresso y flat white hasta filtrados y preparaciones más lúdicas como coffee tonic, mocaccino caramel y affogato.

Negro, la cafetería argentina que apuesta por el café de especialidad. Instagram @cafenegrook

La propuesta se amplía con una cocina que funciona durante todo el día, con desayunos, meriendas, platos salados, sándwiches y pastelería de temporada, y que busca reforzar la experiencia más allá de la taza.

En 2026, la marca profundizó su presencia en Palermo con tres nuevas aperturas que diversifican el concepto: un kiosco de café al paso y un espacio que suma vinilos, lectura y cultura. De esta manera, Negro continúa llevando el café de especialidad a nuevos formatos, sin perder su foco en la gastronomía y los rituales cotidianos.

Negro, la cafetería argentina que apuesta por el café de especialidad. Instagram @cafenegrook

Zulu Haus también entró al ranking de las mejores cafeterías de Latinoamérica

Pero eso no es todo. Dentro de los 100 espacios destacados por el ranking, solo 10 cafeterías argentinas lograron ubicarse entre las seleccionadas. Entre ellas se encuentra Zulu Haus, que ocupó el puesto 65.

El café de especialidad es uno de los ejes de la propuesta de Zulu Haus, una casona centenaria de La Lucila creada por Maia Mendoza, donde se combina con cocina y pastelería artesanal de inspiración japonesa.

En el marco de The Best Coffee Shop LATAM 2026, Maia fue invitada por la organización a viajar a Ecuador, donde se realizó la ceremonia de este año. Durante el recorrido, compartió junto con el resto de los invitados una visita a Finca Maputo, en el bosque nublado del Chocó Andino, una de las fincas cafeteras de la región.

En Zulu Haus, esa pasión por el café se traduce en una carta que incluye desde clásicos como espresso y filtrados hasta creaciones propias como el flat sésamo, preparado con sésamo tostado, tahini y miel, y el americano caramelito, con almíbar de dátiles, canela y ralladura de naranja.

Zulu Haus también entró al ranking de las mejores cafeterías de Latinoamérica. Instagram @cafenegrook

El crecimiento del café de especialidad argentino

Estos reconocimientos vuelven a poner en primer plano el crecimiento de la escena cafetera argentina dentro del mapa regional, en un contexto de transformación para el café de especialidad en Latinoamérica.

“Sudamérica no sólo es una de las grandes regiones productoras de café del mundo, sino que está viviendo una transformación profunda en la forma de tostarlo, prepararlo y acercarlo al consumidor. Este listado pone el foco en esa evolución y reconoce a proyectos que están construyendo nuevas experiencias alrededor del café, conectando origen, calidad y creatividad”, señala César Ramírez, impulsor del ranking.

El crecimiento del café de especialidad argentino. Instagram @cafenegrook

Dónde visitar Negro y Zulu Haus

Negro cuenta con varias sucursales en Buenos Aires: está en Suipacha 637, Microcentro; Tucumán 1327, Tribunales; El Salvador 4200, Palermo; Avenida Santa Fe 3246, Palermo; y Arévalo 2051, Palermo Hollywood.

Por su parte, Zulu Haus se encuentra en Salvador Debenedetti 635, La Lucila, donde funciona la casona centenaria que combina café de especialidad, gastronomía y pastelería artesanal de inspiración japonesa.