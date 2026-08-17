Un pequeño pueblo de Italia busca revertir la pérdida de habitantes con una propuesta destinada a atraer nuevos vecinos. Se trata de Santo Stefano di Sessanio, una localidad de apenas 115 habitantes ubicada a unos 1.300 metros sobre el nivel del mar, en medio de las montañas del Parque Nacional Gran Sasso e Monti della Laga.

La iniciativa nació como una respuesta al problema de la despoblación rural, un fenómeno que afecta a numerosas localidades de Italia y de otros países europeos. Con el paso de los años, el pueblo fue perdiendo habitantes jóvenes y la mayoría de su población quedó concentrada en personas de mayor edad.

La situación no solo modifica la estructura demográfica, sino que también pone en riesgo la continuidad de actividades esenciales. Menos habitantes significan menos clientes para los comercios y, con el tiempo, pueden desaparecer servicios, negocios familiares y oficios necesarios para la vida cotidiana.

Qué ofrece el pueblo italiano para atraer nuevos habitantes

Santo Stefano di Sessanio combina un entorno montañoso con una arquitectura histórica y un ritmo de vida alejado de las grandes ciudades. Sus calles de piedra y construcciones tradicionales forman parte del atractivo de una localidad que busca sumar residentes permanentes, no simplemente visitantes.

El programa contempla diferentes incentivos para quienes estén dispuestos a instalarse y desarrollar una actividad económica en el lugar. Entre las propuestas aparecen:

Alquiler de una vivienda a un precio reducido.

Ayuda económica mensual para facilitar los primeros años de residencia.

Subsidios para poner en marcha un negocio o emprendimiento.

Posibilidad de desarrollar actividades relacionadas con el turismo, la gastronomía y la cultura local.

Santo Stefano di Sessanio Fuente: Shutterstock Shutterstock

De acuerdo con las condiciones difundidas, los beneficiarios pueden recibir hasta 8.000 euros anuales durante tres años. A esto se suma una ayuda de hasta 20.000 euros destinada a quienes quieran iniciar una actividad económica.

De esta manera, el apoyo económico total puede rondar los 44.000 euros, aunque no se trata de un pago automático: los montos están sujetos a requisitos y a las condiciones del proyecto presentado por cada postulante.

Quiénes pueden mudarse a Santo Stefano di Sessanio

La iniciativa apunta especialmente a incorporar población joven y personas capaces de generar nuevas actividades económicas dentro de la localidad.

El programa está dirigido principalmente a personas de entre 18 y 40 años que acepten establecerse en el pueblo y permanecer allí durante un período mínimo de cinco años.

Entre los potenciales beneficiarios se encuentran:

Ciudadanos italianos que actualmente viven en otras localidades.

Ciudadanos de otros países de la Unión Europea .

Personas extranjeras que cuenten con un permiso de residencia permanente válido en Italia.

El objetivo es que quienes lleguen no solo ocupen una vivienda, sino que también participen activamente de la economía y de la vida comunitaria.

Santo Stefano di Sessanio busca nuevos vecinos.

Qué trabajos se pueden desarrollar en el pueblo

Por sus características, buena parte de la actividad económica de Santo Stefano di Sessanio está relacionada con el turismo, la gastronomía y el patrimonio histórico de la región.

Entre las posibilidades para quienes quieran instalarse aparecen:

Alojamientos rurales y propuestas de hospedaje.

Restaurantes y emprendimientos de gastronomía tradicional.

Elaboración y venta de productos regionales.

Artesanías.

Visitas guiadas y actividades culturales.

Servicios destinados a los turistas.

Proyectos relacionados con la naturaleza y el entorno del parque nacional.

También pueden resultar importantes los pequeños comercios y oficios que permitan cubrir necesidades de los habitantes durante todo el año y no únicamente durante la temporada turística.

Santo Stefano di Sessanio busca nuevos vecinos.

Cómo es Santo Stefano di Sessanio

La localidad se encuentra en Abruzzo, en el centro de Italia, rodeada por un paisaje montañoso y dentro del área del Parque Nacional Gran Sasso e Monti della Laga.

Su ubicación, a unos 1.300 metros de altura, es uno de sus principales atractivos para quienes buscan alejarse del ritmo de las grandes ciudades.

El pueblo conserva buena parte de su trazado y arquitectura medieval, con calles estrechas y construcciones de piedra que mantienen el aspecto tradicional de esta zona de Italia.

Más allá del paisaje, el desafío para Santo Stefano di Sessanio es conseguir que nuevas familias y trabajadores se instalen de forma estable. Con incentivos económicos, viviendas a precios accesibles y oportunidades para emprender, la localidad busca transformar la lucha contra la despoblación en una oportunidad para quienes estén dispuestos a comenzar una nueva vida en las montañas italianas.