En distintos países de Europa avanzan iniciativas para frenar la despoblación de los pueblos más pequeños, y una localidad italiana volvió a captar la atención con una propuesta para atraer nuevos habitantes.

Se trata de un programa que invita a profesionales de distintos rubros a instalarse temporalmente en una comunidad rodeada de naturaleza, con alojamiento prácticamente gratuito y la posibilidad de desarrollar sus actividades laborales a distancia.

La iniciativa apunta a atraer nuevos residentes, impulsar la economía local y generar un intercambio cultural entre quienes llegan y los habitantes permanentes del lugar.

El pueblo italiano que ofrece alojamiento para atraer nuevos habitantes

La propuesta se desarrolla en Ollolai, una localidad de aproximadamente 1.100 habitantes situada en el corazón de Cerdeña, la isla italiana ubicada en el mar Mediterráneo.

La localidad busca atraer nuevos habitantes.

Rodeado de montañas, paisajes naturales y tradiciones centenarias, este pueblo busca combatir la disminución de su población mediante el programa Work From Ollolai, una convocatoria destinada a trabajadores remotos, emprendedores, investigadores, artistas y otros profesionales interesados en vivir una experiencia diferente .

A diferencia de otras iniciativas similares, el objetivo no es solamente ocupar viviendas vacías. Las autoridades locales buscan que los participantes se involucren con la comunidad y compartan sus conocimientos con los vecinos.

Cómo funciona el programa Work From Ollolai

Las personas seleccionadas pueden alojarse durante un período de hasta un mes en viviendas privadas acondicionadas especialmente para recibir visitantes.

El municipio se hace cargo del costo del alquiler y los participantes abonan únicamente una suma simbólica de 1 euro por mes. Las propiedades disponibles cuentan con uno o dos dormitorios, según la cantidad de huéspedes y la disponibilidad existente.

Durante la estadía, los participantes mantienen su actividad profesional habitual de manera remota y, además, se comprometen a realizar algún aporte para la comunidad loca l.

Entre las actividades que pueden desarrollar se encuentran:

Charlas abiertas para vecinos.

Talleres y capacitaciones.

Clases sobre distintas disciplinas.

Presentaciones culturales.

Proyectos comunitarios.

Actividades vinculadas con su profesión o área de experiencia.

De esta manera, el programa busca generar beneficios tanto para quienes visitan el pueblo como para la población local .

Ollolai conserva gran parte de la identidad histórica y cultural de Cerdeña. Su ubicación en el interior de la isla permite disfrutar de un entorno natural caracterizado por montañas, senderos, gastronomía tradicional y una vida cotidiana mucho más tranquila que la de las grandes ciudades.

Los organizadores sostienen que la iniciativa apunta a mostrar las oportunidades que ofrece la vida en pequeñas comunidades rurales , al tiempo que fomenta nuevas conexiones profesionales y culturales.

Cuáles son los requisitos para participar

La convocatoria está abierta principalmente a personas que puedan desempeñar su trabajo de forma remota y que tengan interés en involucrarse con la comunidad local.

Para postularse es necesario completar el formulario oficial del programa, donde se solicita: