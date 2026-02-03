Cada mes llega con nuevas metas e intenciones renovadas. En medio de esa energía, muchas personas recurren a rituales simbólicos para impulsar sus objetivos y atraer lo que desean.

Entre todas las prácticas que se realizan el primer día del mes, una de las más populares es el ritual con canela. Considerada desde hace siglos como una especia poderosa, la canela se transformó en un elemento clave para atraer abundancia, prosperidad y vibraciones positivas.

Cuál es el ritual que hay que hacer a principio de mes

Para quienes buscan abrir caminos y atraer prosperidad, los primeros días de cada mes se utilizan para realizar un pequeño ritual que, según distintas tradiciones, impulsa la llegada de oportunidades en el plano material, emocional y espiritual.

La canela es protagonista porque, además de su aroma característico, muchas corrientes espirituales le atribuyen cualidades purificadoras y un fuerte poder de atracción. Según el Feng Shui, ayuda a eliminar malas energías, destrabar situaciones estancadas y permitir que nuevas posibilidades entren al hogar o al trabajo.

Ya sea en polvo o en rama, se considera que esta especia es capaz de cortar con las malas rachas económicas, limpiar el entorno y equilibrar la energía personal.

¿Cómo hacer el ritual de canela?

Para realizar el ritual solo se necesita un puñado de canela en polvo y seguir los siguientes paso:

Colocar una pizca de canela en polvo en la palma de tu mano derecha.

Ir a la puerta de la casa o lugar de trabajo.

Antes de soplarla, repetir con intención una frase que enfoque la energía en la abundancia

Soplar la canela, visualizando que la prosperidad, el éxito y las oportunidades entran a tu vida.

Dejar que el polvo de canela quede en el piso al menos 24 horas. Después del primer día del mes, se lo puede limpiar de manera habitual.

Otros rituales con canela

Existen otros rituales con esta especia para atraer fortuna y energía positiva.

Canela en la cartera

Colocar una ramita de canela dentro de la cartera funciona como un amuleto para que el dinero no falte y se multiplique. Lo ideal es atarla con un hilo o cinta roja para evitar que se rompa o se caiga.

Incienso de canela

Quemar trozos de canela para que su humo recorra los ambientes es una forma tradicional de limpiar energías, atraer buena fortuna y renovar el clima del hogar o la oficina.

Canela en los zapatos

Antes de salir de casa, se puede espolvorear un poco de canela en polvo dentro del zapato derecho. Según la creencia, este gesto activa la energía de la prosperidad y acompaña cada paso durante el día.