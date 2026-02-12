El ritual del huevo forma parte de una tradición que, lejos de desaparecer, se mantiene vigente como un recurso para gestionar las tensiones del día a día. No se trata de una fórmula mágica, sino de un momento íntimo que permite a la persona externalizar el estrés o las preocupaciones que puede sentir a nivel espiritual. El ritual del huevo es una técnica de limpieza energética (limpia) que busca absorber energías negativas, envidias o bloqueos acumulados en el campo áurico de una persona. Desde tiempos antiguos, el huevo ha simbolizado la vida, la fertilidad y la pureza. Debido a su estructura porosa y su naturaleza orgánica, se cree que actúa como una “esponja” capaz de absorber frecuencias vibratorias bajas. Para que el ritual sea efectivo, es fundamental la intención y el estado de ánimo. Seguí estos pasos: Necesitás un huevo fresco de gallina (preferiblemente a temperatura ambiente) y un vaso de vidrio transparente con agua y una pizca de sal. Pasá el huevo por todo tu cuerpo, desde la cabeza hasta los pies, haciendo pequeños círculos. Es vital mantener una intención clara de “limpieza” mientras lo hacés. Una vez terminada la pasada, rompé el huevo y verté el contenido en el vaso con agua. Esperá unos minutos a que la clara y la yema se asienten para observar las figuras. Para leer los resultados del ritual del huevo, hay que observar la estructura de la clara y la yema de forma integral. No se trata de adivinar el futuro, sino de decodificar cómo se asentó la proteína en el agua tras haber estado en contacto con tu calor corporal y tu campo energético. Los datos clave para interpretar los resultados de forma directa: La clara representa el mundo exterior y cómo te afecta. Es la parte más activa del ritual. Son líneas que suben hacia la superficie. Representan envidias o personas que están interfiriendo en tus planes. Si tienen burbujas en las puntas, esas personas están hablando de vos. Si la clara envuelve la yema, indica que estás ocultando algo o que sentís que alguien te está “vigilando”. También puede significar que estás demasiado a la defensiva. Son hilos que se cruzan y se ven desprolijos. Simbolizan confusión mental o que estás enredado en una situación de la que no sabés cómo salir. Esta interpretación es subjetiva. Un ancla puede significar estancamiento; una mariposa, transformación. La yema sos vos. Su posición y aspecto hablan de tu energía vital. Las burbujas son indicadores de carga estática y saturación mental. Si las ves en la superficie, indican que el ambiente donde te movés está muy cargado. Si las ves rodeando la yema quiere decir que es el cansancio acumulado que ya te está afectando físicamente. El agua actúa como el medio conductor de la lectura. Una vez que hayas terminado la lectura, la tradición sugiere no tocar el contenido. Agregá una cucharada de sal al vaso (para neutralizar lo que el huevo absorbió) y tiralo directamente por el inodoro.