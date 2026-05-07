En medio de la selva baja de Yucatán, arqueólogos del INAH encontraron una estructura que alteró por completo el ritmo del salvamento arqueológico del Tren Maya de carga. El descubrimiento, oculto durante siglos bajo capas de tierra y piedra caliza, abrió nuevas preguntas sobre antiguos rituales mayas. La construcción cuadrangular, de seis metros por lado, apareció dentro de una antigua unidad doméstica cercana a Yaxché de Peón, municipio de Ucú por dónde se construye el Tren Maya. Su diseño, distinto al resto de las viviendas, llevó a los especialistas a sospechar que se trataba de un espacio ceremonial reservado. Aunque la estructura ya es considerada uno de los hallazgos más llamativos del proyecto ferroviario, los investigadores reconocen que todavía no logran explicar completamente su función. El posible altar está formado por tres niveles superpuestos y una banqueta orientada hacia el conjunto residencial. Desde el aire, las imágenes captadas por drones muestran un patrón arquitectónico poco común, rodeado por antiguos cimientos y senderos cubiertos de roca caliza fragmentada. Durante la excavación, el arqueólogo José Luis Díaz Cruz localizó un “panucho”, un disco de piedra utilizado como tapa lateral de un jobón maya empleado para criar abejas. A pocos centímetros también apareció un arreglo de piedras planas colocado cuidadosamente sobre la roca madre. La sorpresa aumentó cuando la fotogrametría reveló una cavidad tallada directamente en la roca, a unos 80 centímetros de profundidad. Sin embargo, el espacio no contenía objetos ni restos visibles, un detalle que incrementó el misterio alrededor de la posible función ritual del sitio. De manera preliminar, los expertos sitúan la ocupación del asentamiento entre los años 400 y 750 después de Cristo. La datación surgió tras recuperar una ofrenda con una vasija y cuentas elaboradas con concha marina y piedra verde dentro del complejo habitacional. Los investigadores creen que este asentamiento formó parte de una red comercial vinculada con Chunchucmil y Oxkintok, dos importantes centros mayas del noroeste peninsular. La hipótesis apunta a intercambios de sal, pescado y productos agrícolas entre comunidades conectadas por antiguas rutas regionales. “Preservar esta posible estructura ritual maya significa cuidar una memoria que pertenece a todas y todos”, afirmó la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza. El INAH confirmó que la construcción será protegida mediante técnicas especiales para evitar daños durante las obras ferroviarias. El hallazgo ocurrió en un corredor arqueológico de aproximadamente 50 kilómetros, donde decenas de especialistas documentan antiguos asentamientos ocultos entre vegetación y piedra. Cada nueva excavación amplía el mapa de comunidades mayas que prosperaron siglos antes de la llegada española. Para los arqueólogos, la estructura podría convertirse en una pieza clave para comprender cómo la espiritualidad maya convivía con la vida cotidiana dentro de pequeños asentamientos rurales.