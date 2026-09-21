El pintoresco pueblo de Jujuy que queda a minutos de una de las 7 Maravillas Naturales de Argentina.

En el norte argentino hay pueblos que parecen conservar intacta la esencia de otras épocas, con calles angostas, construcciones tradicionales y paisajes que se extienden mucho más allá de sus pequeñas plazas.

Uno de ellos es Purmamarca, en la provincia de Jujuy. El pueblo se encuentra al pie del famoso Cerro de los Siete Colores y es, además, uno de los puntos de partida para conocer las Salinas Grandes, uno de los grandes atractivos naturales del país, reconocido en 2019 como una de las 7 Maravillas Naturales de Argentina.

Purmamarca, un pueblo rodeado de paisajes únicos

Purmamarca forma parte de la Quebrada de Humahuaca, un área reconocida por sus paisajes montañosos y su riqueza cultural. Sus construcciones de adobe, las calles empedradas y la presencia de artesanos le dan una apariencia particular que atrae a turistas durante todo el año.

Uno de sus principales atractivos es el Cerro de los Siete Colores, cuyas tonalidades rojizas, ocres y violetas se pueden observar desde distintos puntos del pueblo.

Pero Purmamarca también funciona como base para recorrer otros paisajes emblemáticos de Jujuy. Entre ellos se encuentran las Salinas Grandes, una enorme extensión de sal ubicada en la Puna, que se transforma en uno de los escenarios más llamativos del noroeste argentino.

Purmamarca, Jujuy. Unsplash.

Qué hacer en Purmamarca, el pueblo de Jujuy que parece detenido en el tiempo

Purmamarca se caracteriza por sus casas de adobe, calles angostas y construcciones de estilo tradicional, que conservan parte de la arquitectura típica de la Quebrada de Humahuaca. El pueblo se encuentra al pie del Cerro de los Siete Colores, uno de los paisajes más reconocidos de Jujuy.

En el centro se encuentra la Plaza 9 de Julio, rodeada de puestos de artesanías y productos regionales. Allí también se puede visitar la Iglesia de Santa Rosa de Lima, una construcción histórica que forma parte del patrimonio del pueblo.

Uno de los recorridos más conocidos es el Paseo de los Colorados, un circuito que permite caminar entre formaciones montañosas de diferentes tonalidades y apreciar de cerca el paisaje que rodea a Purmamarca.

Además, el pueblo es un punto estratégico para quienes quieren recorrer otros lugares de la Puna jujeña. Entre ellos se encuentran las Salinas Grandes, a las que se llega atravesando la Cuesta de Lipán, un camino de montaña que ofrece vistas panorámicas durante el recorrido.

Por su paisaje, su arquitectura y su cercanía con algunos de los principales atractivos naturales de la provincia, Purmamarca se convirtió en una de las localidades más visitadas de Jujuy.

Salinas Grandes, Jujuy. Unsplash.

Salinas Grandes, una de las 7 Maravillas Naturales de Argentina

En 2019, las Salinas Grandes fueron elegidas como una de las 7 Maravillas Naturales de Argentina, luego de una convocatoria que contó con participación ciudadana.

El reconocimiento fue impulsado por la iniciativa de New 7 Wonders, una plataforma internacional dedicada a la difusión y valoración del patrimonio natural y construido. La propuesta buscó destacar siete paisajes representativos del territorio argentino y promover la conservación de estos espacios.

Además de las Salinas Grandes, fueron seleccionados otros seis lugares: la Selva Misionera, el Río Mina Clavero, el Bañado La Estrella, Talampaya, el Parque Nacional Nahuel Huapi y el Glaciar Perito Moreno.

De los siete sitios elegidos, tres corresponden a parques nacionales: Talampaya, Nahuel Huapi y el Parque Nacional Los Glaciares, donde se encuentra el Glaciar Perito Moreno.

Para seleccionar las maravillas se tuvieron en cuenta diferentes características, entre ellas la espectacularidad de los paisajes, la originalidad geológica, la singularidad, la biodiversidad, la sustentabilidad, la accesibilidad y la potencialidad turística.

El objetivo de la iniciativa fue poner en valor algunos de los paisajes naturales más representativos del país y generar conciencia sobre la importancia de conservarlos.

En ese mapa de destinos aparece Jujuy con las Salinas Grandes, un paisaje de enormes extensiones blancas que, junto con Purmamarca y el Cerro de los Siete Colores, forma parte de uno de los circuitos turísticos más característicos del norte argentino.