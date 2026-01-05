El NAM Atlântico (A140) se transformó en el buque más importante de la Marina de Brasil y uno de los más poderosos de América Latina. Esta nave multipropósito, adquirida en 2018, redefinió la doctrina naval brasileña y marcó un cambio estratégico en la proyección marítima del país.

El buque de guerra NAM Atlântico fue construido por Vickers Shipbuilding and Engineering, parte del grupo BAE Systems, en el Reino Unido. Originalmente operó como HMS Ocean en la Royal Navy desde 1998 hasta 2018, cumpliendo funciones como portahelicópteros de asalto anfibio.

Tras su desincorporación en marzo de 2018, Brasil lo adquirió y lo comisionó como PHM Atlântico en junio del mismo año. El buque cruzó el Atlántico desde Plymouth y llegó a Río de Janeiro en agosto de 2018, donde inició su servicio activo.

En noviembre de 2020, la Marina lo reclasificó como Buque Aeródromo Multipropósito, lo que amplió sus capacidades para operar aeronaves pilotadas a distancia. Según estimaciones oficiales, el Atlântico tendrá una vida útil de entre 20 y 30 años.

Dimensiones y capacidades operativas del mejor buque de guerra de Brasil

El NAM Atlântico cuenta con una eslora de 203 metros, una manga de 34 metros y un calado de 6,5 metros. Su desplazamiento alcanza las 21.758 toneladas, con un alcance operativo de 12.874 kilómetros y una velocidad máxima de 18 nudos.

La tripulación está compuesta por 303 efectivos, y el buque puede transportar hasta 800 infantes de marina, además de 40 vehículos blindados y 18 helicópteros. Entre las aeronaves compatibles se incluyen los modelos EC725 Caracal, S-70B Seahawk y AS350 Ecureuil.

Dispone de una cubierta de vuelo amplia, hangar para helicópteros, dos elevadores y un área para embarcaciones de desembarco, como cuatro LCVP Mk5B y un bote Pacific 22 Mk2. Estas características lo convierten en una plataforma ideal para operaciones anfibias y misiones humanitarias.

Radares y armamento del buque más poderoso de América Latina

El buque está equipado con el radar ARTISAN Type 997 de BAE Systems, capaz de rastrear más de 900 objetivos simultáneamente en un rango de hasta 200 kilómetros. Este sistema se complementa con el DNA2 Combat Management System, que permite la gestión táctica en operaciones conjuntas.

Además, cuenta con radares Type 1007 para control aéreo y Type 1008 para navegación. En materia de guerra electrónica, incorpora sistemas UAT, lanzadores de señuelos DLH y defensa contra torpedos SSTD.

El armamento incluye cuatro cañones DS30M Mk2 de 30 mm, cuatro miniguns y ocho ametralladoras de uso general. El sistema original de defensa antiaérea Phalanx CIWS fue retirado tras su incorporación a la Marina brasileña.

Propulsión del NAM A140 y acuerdos de mantenimiento

El NAM Atlântico está propulsado por dos motores diésel Crossley Pielstick de 12 cilindros, fabricados por Crossley Brothers, parte de Rolls-Royce. Esta configuración le otorga autonomía para operaciones prolongadas sin necesidad de apoyo terrestre.

En abril de 2022, la Marina de Brasil firmó un contrato con Babcock International Group para garantizar el mantenimiento del buque durante cuatro años. El acuerdo incluye planificación, soporte técnico y transferencia de conocimientos para la gestión de repuestos.

Asimismo, en julio de 2022, BAE Systems suscribió un contrato de cinco años para dar soporte al radar ARTISAN, asegurando su operatividad y actualizaciones tecnológicas.

Reemplazo del NAe São Paulo (A12) en 2017

El NAM Atlântico se consolidó como buque insignia de la Marina de Brasil tras el retiro del portaaviones NAe São Paulo (A12) en 2017. Aunque no reemplaza la capacidad de ala fija embarcada, sí ofrece una plataforma versátil para helicópteros y fuerzas anfibias.

En 2021, participó en la Operación Poseidón, un ejercicio conjunto con el Ejército y la Fuerza Aérea brasileña, realizado a 50 kilómetros de la costa de Río de Janeiro. Estas maniobras refuerzan la interoperabilidad y la capacidad expedicionaria del país en el Atlántico Sur.

El NAM Atlântico no solo es un buque de guerra, sino también una herramienta diplomática que posiciona a Brasil como potencia regional en seguridad marítima y operaciones internacionales.