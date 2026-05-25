El país más poderoso posee un ejército que desafiará a las potencias y opera con tecnología militar de última generación (Fuente: ChatGPT - creada con IA)

Colombia inaugura el túnel más largo de toda América Latina | Inversión récord y 3 horas menos en los viajes

En el contexto de América Latina, donde los desafíos geopolíticos, territoriales y de seguridad son continuos, Brasil se erige como la principal potencia militar de la región.

Su ejército no solo se caracteriza por ser el más numeroso, sino también por ser el mejor financiado y uno de los más avanzados tecnológicamente, con una inversión constante en aspectos como tecnología, equipamiento y desarrollo autónomo en defensa.

Desde la manufactura del primer submarino nuclear en América Latina hasta la producción de aviones de combate de última generación, Brasil se posiciona como una fuerza militar que rivaliza con potencias globales.

Dicha posición le confiere un papel esencial en la estabilidad regional, permitiéndole proyectar su influencia más allá de sus fronteras a través de la implementación de una estrategia de defensa basada en la autosuficiencia, la innovación tecnológica y la presencia en territorios estratégicos.

Así es el ejército brasileño por dentro

De acuerdo con información proporcionada por The World Factbook de la CIA, Brasil posee más de 376.000 militares activos y una reserva que supera el millón de individuos, lo que lo posiciona como la fuerza más numerosa de América Latina. Además, se destaca un presupuesto anual destinado a la defensa que, según SIPRI, alcanzó los 22.900 millones de dólares en 2023, cifra que supera considerablemente a la de otros países de la región.

Este presupuesto permite a Brasil mantener una fuerza terrestre moderna y operativa, compuesta por más de 2.200 vehículos blindados. Asimismo, se cuenta con una armada y fuerza aérea en constante proceso de renovación. Además, garantiza un despliegue efectivo en puntos estratégicos como la Amazonía, las fronteras y las regiones marítimas, asegurando así una cobertura nacional robusta.

¿Cómo es la tecnología militar de Brasil?

Una de las grandes ventajas estratégicas de Brasil es su capacidad de producción militar nacional: desarrolla aviones, drones, vehículos blindados y sistemas de misiles con estándares internacionales.

Según el Ministerio de Defensa brasileño, el país ya opera con cazas Gripen E/F, helicópteros tácticos KC-390 y ha iniciado pruebas del submarino nuclear Álvaro Alberto, el primero en su tipo en la región.

La apuesta por la autonomía tecnológica también se refleja en la inversión en innovación: cerca del 7,4% del presupuesto de defensa se destina a investigación, desarrollo y producción nacional, lo que reduce la dependencia de importaciones y refuerza la autosuficiencia bélica.

Ranking mundial de potencias militares: ¿en qué posición se ubica Brasil?

Brasil ha tenido una notable participación en diversas misiones de paz de la ONU, demostrando su influencia en organismos como la Conferencia de Ejércitos Americanos y UNASUR Defensa. Su papel como potencia regional se ha fortalecido tanto en el ámbito militar como en la diplomacia de defensa.

De acuerdo con el ranking de Global Firepower 2025, Brasil ocupa el puesto 11 entre las potencias militares del mundo, superando a naciones como Irán, Israel o Ucrania. Este posicionamiento se atribuye no solo al tamaño de su ejército o a la sofisticación de su tecnología, sino también a su capacidad logística, presencia territorial y experiencia en operaciones multinacionales.