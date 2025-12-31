Así serán los nuevos helicópteros que comprará Argentina y cambiará el equilibrio del poder aéreo en Latinoamérica. Foto: Augusta

En los últimos días de 2025, la Armada Argentina dio un paso clave hacia la modernización de su aviación naval. El Gobierno nacional, a través del Decreto 924/2025, autorizó el financiamiento por 71,6 millones de euros (aproximadamente 84,4 millones de dólares) para adquirir cuatro helicópteros Leonardo AW109 (versión AW109SP o AW109M).

Esta operación incluye no solo las aeronaves, sino también un simulador de vuelo, capacitación para pilotos y técnicos, herramientas especiales y repuestos iniciales.

¿Qué es el Leonardo AW109 y por qué es tan valorado?

El Leonardo AW109 (fabricado por la italiana Leonardo Helicopters, antes AgustaWestland) es un helicóptero ligero bimotor multipropósito de altísimo rendimiento, ampliamente utilizado en todo el mundo tanto en versiones civiles como militares.

Según el sitio oficial de Agusta, entre sus características técnicas más destacadas se encuentran:

Velocidad máxima : hasta 283 km/h (153 nudos)

Alcance : 833 km (con tanques auxiliares)

Techo de servicio : 4.750 metros

Motores : 2 × Pratt & Whitney Canada PW207C

Peso máximo al despegue : 3.175-3.200 kg

Capacidad: 1-2 pilotos + hasta 6 pasajeros (o configuración adaptada para misiones navales).

Su diseño compacto permite operar embarcado en buques de tamaño medio, como los patrulleros oceánicos OPV de la Armada Argentina (clase Bouchard), donde cabe perfectamente en los hangares existentes.

¿Por qué Argentina adquiere estos helicópteros?

Este proceso, que comenzó con una carta de intención en 2023 y el contrato firmado en 2024, representa el inicio de la renovación de una capacidad crítica que la Armada había perdido progresivamente durante décadas.

Estos helicópteros reemplazarán a los antiguos Eurocopter AS555SN Fennec, que ya se encuentran al límite de su vida útil y con serias limitaciones logísticas. Las principales misiones previstas incluyen:

Vigilancia y control de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) argentina

Lucha contra la pesca ilegal (especialmente en el Atlántico Sur)

Búsqueda y rescate (SAR) en alta mar

Apoyo a operaciones de interdicción marítima

Transporte ligero y proyección de fuerzas especiales desde buques.

Equipados con sensores de alta tecnología (radar de búsqueda, FLIR, etc.), los AW109 extienden significativamente el radio de acción de los patrulleros, superando con creces las limitaciones de los sensores de superficie de los buques.

¿Cómo impacta esta compra en el poderío aéreo latinoamericano?

Aunque el número inicial de cuatro unidades no altera drásticamente el balance regional (donde Brasil mantiene una clara supremacía aérea con más de 500 aeronaves y 191 helicópteros, según Global Firepower 2025), sí marca un cambio cualitativo importante para Argentina.

La Armada recupera una capacidad orgánica embarcada que había desaparecido casi por completo, permitiendo: