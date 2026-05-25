Confirmado | Brasil prohíbe la salida e ingreso del país a quienes hayan postergado este trámite con su pasaporte. (Representación creada con IA)

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Brasil mantiene una regla migratoria que puede arruinar las vacaciones de miles de viajeros extranjeros en 2026: el pasaporte vencido no sirve para ingresar ni salir del país, y la Policía Federal rechaza el cruce en frontera cuando el documento está fuera de vigencia.

La medida no es nueva, pero gana relevancia frente al aumento del turismo hacia destinos como Río de Janeiro, San Pablo y el Nordeste. Las aerolíneas también verifican la documentación antes del embarque y pueden negar la subida al avión si detectan irregularidades.

Qué exige Brasil a los extranjeros que no pertenecen al Mercosur

Para los ciudadanos de países por fuera del bloque, la única documentación válida para ingresar a Brasil es el pasaporte, sin alternativa de cédula o documento nacional de identidad. Aplica a viajeros de Estados Unidos, Europa, Asia, África y Oceanía.

El pasaporte debe estar vigente y contar con al menos seis meses de validez desde la fecha prevista de salida del territorio brasileño. Un documento vencido, deteriorado o en proceso de renovación queda automáticamente inhabilitado para el control migratorio.

En Brasil, el pasaporte debe estar vigente y contar con al menos seis meses de validez desde la fecha prevista de salida del territorio brasileño. (Fuente: Shutterstock).

Por qué el pasaporte vencido bloquea el viaje

La Policía Federal de Brasil aplica la regla de los seis meses de vigencia mínima como criterio estricto en aeropuertos, puertos y pasos terrestres. Si el pasaporte vence dentro de ese plazo, el ingreso puede ser rechazado en frontera.

El bloqueo opera en dos sentidos: impide entrar a Brasil y, para extranjeros que ya están en el país, complica la salida si el documento perdió vigencia durante la estadía. En esos casos, el viajero debe gestionar la renovación en el consulado de su país antes de poder embarcar.

Requisitos clave para entrar a Brasil sin contratiempos

La Policía Federal y las aerolíneas verifican una serie de condiciones en cada control migratorio. Cumplirlas evita demoras, rechazos en el embarque o devoluciones en frontera. Estos son los requisitos básicos vigentes en 2026:

Documentación obligatoria para el ingreso

Pasaporte vigente con un mínimo de seis meses de validez desde la fecha prevista de salida de Brasil.

Visa electrónica (eVisa) obligatoria para ciudadanos de Estados Unidos, Canadá y Australia desde el 10 de abril de 2025, con un costo de US$ 80,90.

Estadía máxima de 90 días como turista, prorrogable por otros 90 ante la Policía Federal.

Tiquete de salida o continuación del viaje, junto con comprobante de alojamiento, pueden ser solicitados en controles discrecionales.