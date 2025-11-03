En esta noticia
La posibilidad de una Tercera Guerra Mundial regresa periódicamente al debate público. La IA, en este marco, se pronunciósobre qué países latinoamericanos podrían soportar mejor un escenario extremo, teniendo en cuenta su geografía, recursos y posición estratégica.
Síguenos y léenos en Google Discover
Con ese marco, ChatGPT (modelo de IA) pondera variables como distancia a teatros de conflicto, capacidad alimentaria e hídrica, matriz energética e instituciones. El resultado de este ejercicio, de índole especulativo y sujeto a discusión, señala a Chile y Uruguay como los dos países con mejores probabilidades relativas de continuidad.
La peor noticia
Se despide uno de los supermercados históricos del país: más de 100 tiendas cerraron sus puertas
Descubrimiento
Encuentran a Cleopatra: el hallazgo de los científicos que cambia la historia de la faraona
Tensión
La nación más poderosa y temida de América Latina: posee una máquina militar que desafía a las potencias mundiales y se prepara para una guerra que alteraría el orden económico
Tercera Guerra Mundial: cuáles son los dos países que sobrevivirán según la Inteligencia Artificial
Según el ejercicio realizado con el modelo ChatGPT, los países con mayor probabilidad relativa de continuidad institucional y social serían Chile y Uruguay.
El argumento central combina baja relevancia como objetivo militar, buena disponibilidad de agua y alimentos, redes eléctricas con fuerte componente hidro/renovable y posición geográfica alejada de los principales focos.
En Chile, la barrera de los Andes, la extensa costa del Pacífico Sur y la menor densidad poblacional del sur patagónico facilitan corredores de abastecimiento y refugio; su matriz energética incorpora hidro, solar y eólica. Uruguay destaca por estabilidad institucional, baja población, agua dulce y fuerte peso de energías renovables, además de un perfil internacional prudente.
Tercera Guerra Mundial: ¿por qué no otros países de la región?
El modelo descarta a naciones con alta exposición a nodos estratégicos globales o con grandes polos industriales/energéticos que podrían convertirse en objetivos. México comparte frontera y cadenas críticas con EE.UU.; Brasil concentra infraestructura sensible; Colombia y Perú están próximos a rutas marítimas clave del Pacífico.
Tensión Global
Tercera Guerra Mundial: Rusia afirma que ejecutará un ataque nuclear a quien se atreva a tocar a este país de Europa
Riesgo global
Tercera Guerra Mundial: los tres países de América latina que desaparecerían primero, según ChatGPT
También se consideró a Argentina, con recursos y territorio vasto; sin embargo, su tamaño, activos energéticos y puertos atlánticos podrían elevar la probabilidad de impacto en un conflicto mayor. Reiteramos: se trata de una simulación orientativa hecha con ChatGPT, útil para debatir escenarios, no para predecir el futuro.
Factores que la IA ponderó para su selección
Según el análisis del modelo, estos criterios pesaron más a la hora de identificar a Chile y Uruguay:
- Distancia y baja relevancia militar: menor probabilidad de ser objetivo primario.
- Barreras geográficas y energía: Andes, baja densidad en el sur chileno y fuerte peso renovable en ambos.