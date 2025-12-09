Movistar Empresas realizó una nueva edición del Digital Forum, un evento clave para analizar cómo la conectividad y la transformación digital están redefiniendo el futuro del sector empresarial. Ante el rápido avance tecnológico, el foro sirvió como un importante espacio de reflexión sobre los nuevos desafíos y oportunidades que emergen con la conectividad avanzada.

A lo largo del encuentro, líderes y especialistas del sector compartieron su visión sobre cómo las tecnologías emergentes,, la ciberseguridad, el Internet de las Cosas (IoT), la nube y la inteligencia artificial, están redefiniendo el panorama empresarial, abriendo nuevas oportunidades y planteando nuevos retos.

El evento estuvo ambientado bajo un concepto inspirado en la Fórmula 1, creando una atmósfera dinámica, sofisticada y llena de energía competitiva. La temática se reflejó en toda la experiencia: desde la decoración y el branding hasta las actividades diseñadas para los asistentes. Como parte de la activación, los invitados pudieron disfrutar de simuladores de manejo estilo F1, que ofrecieron una experiencia inmersiva y emocionante, permitiéndoles sentir la adrenalina de estar detrás del volante en una pista profesional.

Claudio Lombardo, Flor Rodriguez, Leandro Tangreti, Martín Pruzanski y Leonardo Marzano

La conducción estuvo a cargo de Adrián Puente, periodista especializado en la materia, quien aportó conocimientos, carisma y una narrativa experta que elevó la experiencia y conectó la temática con el propósito del encuentro.

En la apertura del evento, el Director Comercial de Movistar Empresas, Leandro Tangreti, destacó que “en el mundo corporativo actual, muchas organizaciones están redefiniendo la manera de conectarse. La digitalización avanza y la demanda de conectividad robusta y segura es más alta que nunca. Frente a este desafío, trabajamos para que cada organización cuente con las herramientas, la visibilidad y la estabilidad necesarias para tomar decisiones rápidas sin poner en riesgo su operación. Nuestro compromiso es estar donde se conecta el potencial con la ejecución, la estrategia con la tecnología, la visión con la realidad.”

Durante el Digital Forum, se presentó un panel sobre la evolución de las telecomunicaciones, destacando el papel clave de las redes y la seguridad en el desarrollo de soluciones tecnológicas. Con Leonardo Marzano, Gerente de Ingeniería en Movistar Empresas, como speaker, se analizaron estrategias a abordar en la red integrando las tecnologías de edge, cloud, IA, IoT y ciberseguridad para convertirla en una ventaja competitiva que acelere el negocio. Siguiendo esta línea, otro panel dedicado al ecosistema cloud puso el foco en cómo esta tecnología no sólo acelera a las empresas, sino que redefine por completo su forma de operar, destacando el concepto de “cloud como motor de la transformación” y la necesidad de mantenerse al día con las tendencias del mercado en un entorno en constante evolución. Este espacio contó con la participación de Diego Bekerman, General Manager, Global SMB Strategy & Growth en Microsoft; quien destacó la importancia de Cloud como acelerador de la inteligencia artificial.

Además, Claudio Lombardo, Gerente de Operaciones y Arquitectura de Ciberseguridad de Movistar Argentina, planteó la importancia de incorporar la seguridad como un pilar tan necesario como la velocidad en los procesos de transformación digital. Remarcó que, según datos de SentinelOne, el 64% de las empresas a nivel global afirmó haber sufrido una fuga de información durante el 2025. Las amenazas cibernéticas más comunes que afectan a las organizaciones son el phishing, la fuga de información, el ransomware y, por último, el DDoS.

Los participantes del Digital Forum pudieron disfrutar de la exposición de empresas líderes del sector como Sensify, DESA y Correo Argentino, quienes resaltaron el rol de la tecnología IOT como potenciador estratégico del negocio. Los especialistas compartieron cómo están transformando sus procesos a través de soluciones que conectan, miden y mejoran el rendimiento real de sus operaciones. Además,

Otro de los temas centrales del encuentro fue el impacto cada vez mayor de la inteligencia artificial (IA) en las organizaciones. Soledad Agüero, Directora de Relacionamiento Digital & BI Big Data en Movistar Argentina, señaló que: “para preparar a la industria en la integración de la IA en la vida cotidiana, debemos garantizar que la transición sea fluida y accesible para todos. Esto implica desarrollar productos intuitivos, así como una colaboración eficaz entre empresas, el sector gubernamental y las instituciones educativas.”

Como invitado especial, el cierre estuvo a cargo de Mario Pergolini, quién lideró un panel sobre cómo adaptarse a la velocidad del cambio. El periodista y empresario hizo hincapié en la importancia de aprovechar las herramientas digitales sin perder tiempo. “Vivimos una época en la que las posibilidades son infinitas. No se trata solo de ser operadores de la tecnología, sino de conocer a quién se le habla y para qué sirve lo que se hace. Es un momento para animarnos a fracasar, reinventarnos y seguir intentando hasta lograrlo. El cambio es constante, y el que se detiene, se queda atrás”, concluyó Pergolini.

El encuentro dejó una visión clara sobre los desafíos y oportunidades que marcan la agenda tecnológica actual. Con este intercambio, el Digital Forum 2025 reafirma el papel de Movistar Argentina como un referente en transformación digital y su compromiso con acompañar a las empresas en su evolución.