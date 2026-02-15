Como cada año, el índice Global Firepower (GFP) publica su evaluación sobre la fuerza militar de más de 140 países y elabora un ranking basado en más de 60 factores críticos. Este sistema analiza desde capacidades logísticas e industriales hasta geografía estratégica, arsenales y poderío naval. En su edición 2026, el informe destacó a un país latinoamericano que sobresale por encima del resto en materia de fuerza naval, posicionándose como el líder indiscutido de Sudamérica en número de embarcaciones activas. Según el ranking 2026 del índice Global Firepower, Colombia es el país con mayor fuerza naval en Sudamérica. La nación ocupa el puesto 13 a nivel mundial, con un total de 213 embarcaciones activas, lo que la convierte en la flota más numerosa de la región. Este posicionamiento se determina exclusivamente por la cantidad de unidades navales en servicio, incluyendo buques de guerra, submarinos, patrulleros, corbetas, fragatas y buques auxiliares. El ranking excluye naves fuera de servicio o en construcción. Aunque otros países poseen buques de mayor tonelaje y capacidad oceánica, la ventaja colombiana se basa en la magnitud de su inventario y en su operatividad constante. Su estrategia naval está orientada al control marítimo, la seguridad territorial y el combate permanente contra amenazas como narcotráfico, contrabando y piratería. El enfoque colombiano prioriza una flota numerosa, funcional y adaptada a misiones de vigilancia costera tanto en el mar Caribe como en el océano Pacífico, asegurando presencia continua en ambos litorales. A nivel mundial, el ranking 2026 de Global Firepower ubica a China como la mayor potencia naval del planeta, con un total de 841 unidades activas entre buques de guerra y submarinos. Las 15 fuerzas navales más grandes del mundo, según la cantidad de embarcaciones activas, queda de la siguiente manera: