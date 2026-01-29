Desde China y Estados Unidos hasta India y Rusia, el tamaño de las fuerzas armadas sigue siendo uno de los indicadores más observados al analizar el poder militar global. Si bien la tecnología ocupa un rol cada vez más relevante, la cantidad de personal en servicio activo continúa siendo un factor central para medir la capacidad de un país de proyectar poder y ocupar territorio.

Con datos del informe The Military Balance 2025, elaborado por el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS), el sitio Business Insider elaboró un ranking de los 25 ejércitos más grandes del mundo, clasificados según el número de efectivos activos y acompañados por el nivel de gasto en defensa correspondiente a 2024.

Qué se mide al comparar fuerzas armadas

El recuento de personal en servicio activo incluye a soldados, aviadores, marineros, infantes de marina y fuerzas especiales que integran las estructuras militares regulares de cada país. En el caso de los ejércitos de tierra, el volumen de tropas sigue siendo clave para sostener operaciones prolongadas y controlar áreas estratégicas.

No obstante, los especialistas advierten que el número de efectivos no es el único parámetro relevante. “Los números tienen valor, pero la capacidad militar es mucho más que eso”, explicó Mark Cancian, asesor principal del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS).

El IISS diferencia entre fuerzas activas, reservistas y grupos paramilitares, categorías que ofrecen una mirada más completa sobre la mano de obra militar disponible. En algunos países, el peso de los reservistas es significativo, aunque su nivel de preparación puede variar considerablemente.

Según el análisis citado, Vietnam es el país con mayor número de reservistas, con una estimación de cinco millones de personas. Sin embargo, Cancian advierte que en muchos casos se trata de personal que no se entrena desde hace años, lo que reduce su valor operativo real.

En cuanto a los grupos paramilitares, si bien pueden ser utilizados para tareas de control interno, su aporte en un conflicto militar convencional es limitado. “Como fuerza militar, tienen esencialmente cero valor”, sostuvo el analista.

Más allá del número de tropas

Además del personal disponible, el poder militar también depende de factores como el equipamiento, el nivel de entrenamiento, las fuerzas aéreas y navales, los sistemas de comando y control y las capacidades nucleares. Las fuerzas más grandes y sofisticadas requieren, a su vez, mayores presupuestos estatales.

Aun así, la comparación de la mano de obra activa permite observar cómo cada país prioriza su estructura militar y su capacidad de movilización ante escenarios de conflicto.

Uno por uno: los ejércitos más grandes

De acuerdo con los datos del IISS, estos son algunos de los países con mayor cantidad de fuerzas armadas en servicio activo y su correspondiente presupuesto de defensa:

China: presupuesto de defensa de US$ 235.000 millones y 2.035.000 efectivos activos.

India: gasto militar de US$ 74.400 millones y 1.476.000 tropas activas.

Estados Unidos: presupuesto de US$ 968.000 millones y 1.316.000 efectivos.

Corea del Norte: presupuesto no informado y 1.280.000 militares activos.

Rusia: gasto en defensa de US$ 120.300 millones y 1.134.000 efectivos.

Ucrania: presupuesto de US$ 28.400 millones y 730.000 tropas activas.

Pakistán: gasto militar de US$ 8.400 millones y 660.000 efectivos.

Irán: presupuesto de US$ 8.000 millones y 610.000 militares activos.

Etiopía: gasto de US$ 623 millones y 503.000 efectivos.

Corea del Sur: presupuesto de US$ 43.900 millones y 500.000 tropas activas.

Aunque el tamaño de las fuerzas armadas no define por sí solo el poder militar de un país, el número de efectivos en servicio activo sigue siendo una referencia clave para entender el equilibrio estratégico a nivel global.