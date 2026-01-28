En medio de la tensión global, el ejército más fuerte de Latinoamérica invirtió millones en el arma más letal para proteger a la población. Fuente: Shutterstock

En un contexto internacional marcado por conflictos y amenazas crecientes, Colombia decidió reforzar uno de los pilares más sensibles de su seguridad nacional.

El país avanza con una fuerte inversión para modernizar el control y la defensa de su espacio aéreo, una decisión estratégica orientada a proteger a la población y a fortalecer la soberanía territorial.

La iniciativa se apoya en tecnología de última generación y busca cubrir prácticamente todo el territorio nacional, desde zonas urbanas densamente pobladas hasta regiones fronterizas y áreas selváticas de difícil acceso.

Cómo son los poderosos radares del ejército colombiano

El Gobierno colombiano puso en marcha un ambicioso plan para renovar su red de vigilancia aérea mediante la adquisición de siete radares de alta tecnología.

El proyecto, iniciado en 2023, representa una inversión cercana a los 85 millones de dólares y está a cargo de un consorcio integrado por empresas especializadas en defensa y sistemas avanzados.

Estos nuevos radares permiten mejorar la navegación aérea, elevar los estándares de seguridad operacional y ampliar de forma sustancial la capacidad de supervisión del espacio aéreo.

Asimismo, tres de los sistemas ya fueron instalados en puntos clave del país, como lo son Cali, Urabá y Leticia, reforzando especialmente el control en la región amazónica y en zonas cercanas a fronteras internacionales.

Las características técnicas posicionan a estos equipos entre los más avanzados de la región.

Radar primario tridimensional y radar secundario Modo S

Sistema satelital ADS B integrado

Cobertura aérea de largo alcance

Antena de barrido electrónico

Canal meteorológico incorporado

Energía redundante para operación continua

La importancia de los nuevos radares del ejército colombiano

Estos radares forman parte del Sistema Integral de Defensa Aérea Nacional, una red creada para detectar, clasificar y seguir cualquier traza aérea que ingrese o se acerque al territorio colombiano.

Su origen se remonta a la década del noventa, cuando el narcotráfico impulsó la necesidad de un mayor control del cielo y, con el paso de los años, el sistema se fue ampliando e integrando con centros de comando y aeronaves de vigilancia.

A este entramado se suma la llegada del sistema antiaéreo israelí Barak MX, que por primera vez le otorga a Colombia una capacidad real de defensa frente a amenazas aéreas.

La combinación de radares avanzados y sistemas de interceptación redefine el equilibrio regional y posiciona al país como una de las potencias militares más sólidas de América Latina con una inversión constante de las más altas de la región.