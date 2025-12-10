Un equipo de arqueólogos británicos realizó un descubrimiento que vuelve a centrar la atención mundial en el mítico espacio inglés de Stonehenge y su entorno. Se trata de una gigantesca estructura prehistórica compuesta por enormes pozos dispuestos en forma de círculo, considerada la más grande encontrada hasta ahora en Reino Unido .

El hallazgo tomó relevancia recientemente gracias a los avances tecnológicos que permitieron estudiarlo en profundidad. Los investigadores confirmaron que las fosas son al menos 16, cada una con aproximadamente 10 metros de ancho y 5 metros de profundidad.

¿De qué se trata el hallazgo que cambia la historia de las estructuras antiguas?

Los estudios revelaron que los pozos fueron cavados y rellenados con una precisión milimétrica, lo que demuestra un nivel avanzado de planificación. Este hallazgo aporta nuevas pistas sobre las capacidades organizativas de las civilizaciones neolíticas.

“El esfuerzo necesario para cavar pozos de este tamaño y ubicarlos con tanta exactitud en un patrón circular es verdaderamente extraordinario”, señaló el profesor Richard Bates de la Universidad de St Andrews, en declaraciones al diario inglés The Sun.

El hallazgo de las piedras cambia la historia de las estructuras antiguas.

Las excavaciones se distribuyen a lo largo de un círculo de más de dos kilómetros de diámetro, rodeando los históricos enclaves de Durrington Walls y Woodhenge. La magnitud y disposición de los pozos ha sorprendido a la comunidad científica por su complejidad.

¿Cómo es la estructura prehistórica más grande de Europa?

Durante casi cinco años, los expertos debatieron si los agujeros eran formaciones naturales o producto de la intervención humana. Las dudas se disiparon gracias a análisis geofísicos y mapeos tridimensionales que confirmaron su origen intencional.

Bates destacó que la regularidad del círculo, pese a cubrir una distancia tan amplia, constituye una prueba notable de trabajo comunitario y coordinación. Este aspecto refuerza la idea de que las sociedades prehistóricas tenían estructuras sociales complejas .

La ubicación de los pozos alrededor de Durrington Walls y Woodhenge sugiere que estas áreas tenían un significado especial para las comunidades neolíticas. Podrían haber formado parte de rituales o delimitado espacios ceremoniales.

¿Cuál es la importancia histórica de este descubrimiento?

Aunque el propósito exacto de la estructura sigue siendo un misterio, el descubrimiento abre nuevas líneas de investigación sobre la relación entre Stonehenge y su entorno. Los expertos consideran que este hallazgo podría cambiar la comprensión de la prehistoria británica.

El hallazgo cambia la historia de stonehege.

Por ahora, el equipo de arqueólogos continúa analizando los datos obtenidos para determinar cómo se construyó esta monumental obra y qué papel desempeñó en la vida de quienes la crearon hace más de cuatro mil años.