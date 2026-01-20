El “nuevo lujo” es el sueño: Conrado Estol revela los hábitos clave para dormir bien y evitar enfermedades.

En un mundo sobreestimulado por las redes sociales y la información constante, el descanso se ha convertido en un recurso escaso. Para el reconocido neurólogo Conrado Estol, la premisa es clara: “Dormir bien no es optativo”.

En una reciente entrevista, el especialista definió al sueño como “el nuevo lujo” y alertó sobre las consecuencias devastadoras de ignorar los ritmos biológicos.

¿Por qué dormir menos de 7 horas pone en riesgo tu salud?

Según Estol, la ciencia ha avanzado drásticamente en la comprensión del descanso. Hoy es posible diagnosticar más de 100 enfermedades analizando simplemente los patrones de sueño. Sin embargo, la mayoría de los adultos descuida la cantidad de horas necesarias.

“Siete horas es el número mágico”, afirma Estol. “Menos de siete se asocian con un aumento de lo que quieras: desde infecciones, riesgo de cáncer, mortalidad cardiovascular y riesgo de demencia“. Para el médico, dormir bien es una inversión en longevidad: el descanso no solo repara el cuerpo, sino que protege la función cognitiva a largo plazo.

El sistema glinfático: la “limpieza” nocturna del cerebro

Uno de los puntos más fascinantes destacados por el neurólogo es el proceso de desintoxicación que ocurre mientras dormimos. Estol utiliza una analogía muy clara para explicar el sistema glinfático: “Es como el filtro de la pileta”.

Durante el sueño profundo, el líquido cefalorraquídeo circula por el cerebro “limpiando las proteínas que producen demencia”. Si acortamos las horas de sueño, es como si apagáramos esa bomba de limpieza antes de tiempo. “Si tenías prendido el filtro ocho horas y ahora lo apagás a las cinco, ¿va a estar igual de limpia la pileta? Es obvio que no”, sentencia.

Hábitos vs. decisiones: la clave de la regularidad

Para Estol, el éxito del descanso no depende de una decisión diaria, sino de la construcción de hábitos automáticos. Citando conceptos de Hábitos Atómicos, el neurólogo recuerda que casi el 50% de nuestras acciones diarias son repetitivas.

“La regularidad es clave”, explica. Estos son los pilares de su método para una higiene del sueño efectiva:

El horario de inicio: “El sueño tiene que empezar antes de las 12 de la noche, idealmente”. Consistencia total: mantener el mismo horario de acostarse y levantarse, incluso los fines de semana, con un margen de apenas 30 minutos. “Si el fin de semana dormís hasta tarde, el lunes te golpea el jet lag social”. El truco de los 10 minutos: Estol advierte que no es bueno dormirse apenas se apoya la cabeza en la almohada. “Eso indica que te falta sueño. Lo normal es tardar de 10 a 15 minutos”.

Consejos prácticos para combatir el insomnio

Para aquellos que luchan contra los “pajarracos en la cabeza” antes de dormir, el Dr. Estol sugiere técnicas de relajación y control del entorno:

Oscuridad absoluta: “Ni una luz LED. Se ha visto que una luz mínima del cargador del teléfono hace daño”. El consejo es usar antifaz y eliminar cualquier contaminante lumínico.

Meditación y respiración: recomienda técnicas de respiración controlada (como el método 4x4) o buscar guías de meditación en plataformas como YouTube para calmar el sistema nervioso.

Adiós al “Snooze”: Estol es tajante con el despertador: “No pongas tres alarmas. Es una sola. Estar apagando y durmiendo de a ratos es negativo para el sistema”.

El mensaje de Conrado Estol es un llamado a la acción para quienes priorizan la productividad por sobre el descanso. En sus palabras, ante la duda sobre cómo mejorar la salud: “Dormir bien es la base de todo”.