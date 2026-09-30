La caída repentina del servicio de inteligencia artificial de OpenAI llevó a miles de usuarios en Argentina a googlear el estado del servicio. Esa reacción frente a la falla reportada a nivel mundial impulsó un volumen de consultas que quedó registrado en las métricas de Google Argentina y tal fue el movimiento que en cuestión de horas la falla reportada a nivel mundial se convirtió en tendencia.

Y para descubrir qué es tendencia, Google ofrece una herramienta pública y gratuita en la que, además de mostrar las tendencias de búsqueda del día, nos permite comparar términos a lo largo del tiempo, cuánto se googlearon y qué consultas se hicieron junto a los mismos en la barra del buscador.

Una falla que afectó al servicio a nivel global de ChatGPT

El incidente comenzó cuando la plataforma de OpenAI experimentó interrupciones masivas en el acceso y la generación de respuestas, afectando tanto a la versión web como a la aplicación de ChatGPT.

Durante la falla, los usuarios informaron errores intermitentes de conexión y bloqueos totales en la interfaz, un estado de alerta que fue confirmado por los canales oficiales de soporte de la compañía y registrado por sitios de monitoreo en tiempo real como Downdetector.

En la Argentina, las búsquedas de verificación alcanzaron su punto máximo hacia el mediodía. Ese volumen de consultas concentrado ubicó a la falla entre los temas más buscados del día a nivel nacional.

La curva del apagón de ChatGPT: un salto abrupto en cuestión de minutos

El gráfico de interés de las últimas horas de Google Trends registra con precisión el momento exacto en que el servicio colapsó.

Gráfico de interés a lo largo del tiempo

Tras una mañana con niveles de tráfico habituales y estables, el término “chatgpt” experimentó un crecimiento vertical que lo llevó directo al índice máximo de saturación (100 puntos) en torno al mediodía.

A medida que los usuarios confirmaban a través de noticias y redes sociales que la falla era generalizada, la curva arrancó una pendiente hacia abajo, volviendo progresivamente a sus niveles de consulta estándar.

¿Cómo funciona Google Trends?

Google Trends no mide cuánta gente tipeó exactamente una frase, sino qué tan popular se volvió un tema en comparación con el período anterior.

Por eso, la plataforma muestra una escala que va del 0 al 100. Cuando un término alcanza el pico de 100 puntos significa que ese tema llegó a su nivel máximo de atención dentro del buscador durante ese período de tiempo.

El mapa de interés por región de Google Trends

Durante la franja crítica de la falla, las consultas sobre ChatGPT se distribuyeron de manera desigual a lo largo del territorio argentino.

Según los registros de Google Trends, La Rioja quedó al frente del indicador al alcanzar el techo de la escala de interés relativo (100 puntos).

El mapa de atención en el país se completó con Catamarca en segundo lugar (85 puntos), seguida por Tierra del Fuego y San Luis (ambas con 79) y Santa Cruz (74 puntos).

Es clave tener presente que, al mirar el mapa, Google Trends muestra la densidad del interés en cada zona, calcula la proporción de consultas sobre el volumen propio de cada provincia, lo que permite a las provincias con menor población encabezar la lista cuando un evento capta la atención local.

Las búsquedas que se dispararon durante la falla de ChatGPT

A la hora de revisar qué escribieron los usuarios en la barra del buscador, el reporte de consultas asociadas mostró un disparo en términos específicos bajo la etiqueta Breakout.

Consultas relacionadas a ChatGPT

Google Trends asigna esta categoría a las frases que experimentan un crecimiento repentino y masivo, con saltos superiores al 5.000% respecto a su tráfico habitual.

Entre consultas directas y reportes oficiales

En ese listado convivieron dos caminos de búsqueda muy marcados. Por un lado, las consultas directas que apuntaban a confirmar el problema técnico, como “se cayó chatgpt”, “chatgpt caído” y “chatgpt no funciona”.

Por otro lado, la búsqueda de reportes oficiales de la plataforma mediante expresiones técnicas y en inglés, entre las que se destacaron “chatgpt status”, “chatgpt is down” y el código de falla “error 404”.