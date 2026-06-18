Cuando se habla de una favela, la imagen que suele venir a la mente está asociada a la falta de infraestructura, problemas de acceso a servicios básicos y condiciones de vulnerabilidad.

Sin embargo, en los últimos años comenzó a circular en redes sociales una curiosa expresión utilizada por inmigrantes latinoamericanos para referirse a algunos de los barrios más populares de Suiza: las “favelas suizas”.

La comparación, lejos de describir situaciones de pobreza extrema, funciona como una exageración que busca ilustrar el contraste entre las zonas más acomodadas y los sectores habitados principalmente por trabajadores.

Lo llamativo es que incluso estos barrios considerados modestos cuentan con estándares de vida que en muchas ciudades del mundo serían considerados de primer nivel.

¿Dónde quedá el barrio “humilde”?

La ciudad de Basilea, ubicada en el noroeste de Suiza, suele aparecer como uno de los ejemplos más claros de este fenómeno. Distritos como Klybeck o Kleinbasel albergan a una importante población trabajadora y multicultural, pero mantienen servicios públicos de alta calidad y una infraestructura urbana completamente desarrollada.

En estas zonas, el acceso al agua potable, el saneamiento y la recolección de residuos está garantizado para todos los residentes. Además, el transporte público funciona con altos niveles de puntualidad y conecta los distintos sectores de la ciudad bajo los mismos estándares de comodidad y eficiencia.

La seguridad también es uno de los aspectos más destacados. En muchos de estos barrios, es habitual que los niños jueguen en espacios públicos con un nivel de tranquilidad difícil de encontrar incluso en áreas de alto poder adquisitivo de otras grandes ciudades.

¿Cómo vive la gente en este país?

Otro de los elementos que diferencia al modelo suizo es el estado de conservación de las viviendas. Los programas habitacionales incluyen estrictos requisitos de mantenimiento y eficiencia energética, favorecidos por políticas públicas orientadas a garantizar condiciones dignas para todos los ciudadanos.

La calidad de la infraestructura no depende del nivel de ingresos ni de la ubicación dentro de la ciudad. Como resultado, las diferencias entre los barrios más exclusivos y los más accesibles suelen estar relacionadas con aspectos estéticos, el diseño urbano o el valor inmobiliario, más que con la disponibilidad de servicios esenciales.

La ventaja económica de vivir en la triple frontera

La ubicación estratégica de Basilea también influye en la economía cotidiana de muchos de sus habitantes. La ciudad se encuentra en la frontera con Alemania y Francia, una característica que permite a miles de residentes cruzar regularmente hacia esos países para realizar compras.

Gracias a las diferencias de precios y al tipo de cambio, numerosas familias consiguen reducir sus gastos en alimentos y productos de consumo diario. Esta práctica se ha convertido en una herramienta habitual para optimizar el presupuesto familiar dentro de uno de los países con mayor costo de vida de Europa.

Salarios altos y servicios garantizados

El modelo económico suizo combina ingresos relativamente elevados con una sólida red de servicios públicos. Los trabajadores perciben salarios que suelen ubicarse entre los más altos del continente, mientras que el acceso a infraestructura urbana de calidad se mantiene como un derecho universal.

Esta combinación permite que las diferencias económicas no se traduzcan necesariamente en situaciones de exclusión o deterioro urbano. Aunque existen contrastes de ingresos entre distintos sectores sociales, los niveles mínimos de bienestar permanecen muy por encima de los estándares observados en gran parte del mundo.