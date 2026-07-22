¿Cuál es la forma de verificar que el volumen de la tele está alto? (Imagen ilustrativa creada con IA)

Ver televisión con el volumen demasiado elevado es un hábito frecuente en muchos individuos que puede conducir a afectar la salud auditiva con el paso del tiempo, especialmente cuando la exposición se repite todos los días.

Aunque la mayoría de los televisores muestran el volumen con número del 1 al 100, los expertos aseguran que el dato realmente importante son los decibeles (dB), ya que permiten medir la intensidad del sonido y conocer cuándo deja de ser seguro.

¿Cuál es el volumen ideal del televisor para cuidar la audición?

Los audiólogos coinciden en que una persona con audición normal debería escuchar la televisión a un nivel de entre 60 y 70 decibeles , un rango que permite disfrutar del contenido sin aumentar el riesgo de daño auditivo.

Los expertos recomiendan escuchar la televisión a un volumen determinado para evitar problemas auditivos. (Foto: Shutterstock) Fuente: Shutterstock Shutterstock

Para tener una referencia, estos son algunos niveles habituales de sonido:

50 dB: una conversación tranquila en casa.

60 dB: el volumen de una conversación normal.

70 dB: el ruido de una aspiradora a unos metros de distancia.

85 dB o más: comienza el riesgo de sufrir daños auditivos por una exposición prolongada.

Si el televisor supera con frecuencia los 75 decibeles, conviene reducir el volumen para evitar consecuencias a largo plazo.

¿Cómo saber si el volumen del televisor está demasiado alto?

La mayoría de los televisores no muestran el volumen en decibeles, por lo que los expertos recomiendan utilizar una aplicación de sonómetro en el celular para medir el nivel real del sonido.

También explican que el número que aparece en pantalla no siempre representa la misma intensidad, ya que cada marca y modelo tiene una configuración diferente .

La mayoría de los televisores no muestran el volumen en decibeles, por lo que los expertos recomiendan utilizar una aplicación de sonómetro. (Imagen ilustrativa creada con IA) ChatGPT

Además, el tamaño del televisor, la potencia de los parlantes y la acústica de la habitación pueden modificar la percepción del volumen.

Por este motivo, un televisor pequeño puede escucharse correctamente con un nivel bajo, mientras que uno más grande instalado en un ambiente amplio podría necesitar una configuración diferente.

Las señales que indican que deberías bajar el volumen del televisor

Existen varios síntomas que pueden indicar que el volumen del televisor es más alto de lo recomendable , incluso si en ese momento no genera molestias.

Las principales señales de alerta, son las siguientes: