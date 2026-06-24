Se trata de la estación de metro más esperada por Madrid, la cual inició las obras a principios de 2024 y abrirá después de años de construcción. De esta manera, beneficiará no solo a los residentes locales, sino a un principal evento futbolístico.

Y es que la construcción se encuentra precisamente al lado del estadio Santiago Bernabéu, el cual alberga al Real Madrid. La gran cantidad de fanáticos que asisten a ver La Liga y la Champions League provoca que sea necesaria esta conexión clave.

Terminan la estación de metro más esperada por la Ciudad: cuándo abre y qué nombre tendrá. Foto: Metro de Madrid

¿Cuándo se inaugurará la nueva estación del metro y su nombre?

Tras el inicio de la renovación de esta estación de metro a principios del 2024, han transcurrido más de dos años y aún persisten las obras. Recientemente, desde el Ayuntamiento de Madrid se ha confirmado que los cortes en el Paseo de la Castellana, en la Plaza de Lima, concluirán.

De este modo, la circulación de automóviles regresará a casi la normalidad para marzo de este año .

No obstante, los habitantes de Madrid tendrán que aguardar hasta la primavera de 2027 para poder disfrutar de las instalaciones, que llevarán la denominación de Bernabéu, en lugar de la anterior, Santiago Bernabéu.

La inauguración se producirá en una fecha significativa para el merengue, ya que coincidirá con el 125 aniversario del Real Madrid y el 80 aniversario del estadio.

Terminan la estación de metro más esperada por la Ciudad: cuándo abre y qué nombre tendrá. Foto: Metro de Madrid

Novedades de la nueva estación del metro en Madrid

La estación fue oficialmente inaugurada en 1982 bajo el nombre de Lima, coincidiendo con el Mundial de fútbol de aquel año, que fue ganado por Italia.

Terminan la estación de metro más esperada por la Ciudad: cuándo abre y qué nombre tendrá. Foto: Metro de Madrid

Con una inversión de 66 millones de euros, se implementarán las siguientes mejoras: Superficie triplicada: se incrementará de aproximadamente 4.843 m² actuales a más de 12.400 m².

Accesibilidad total : se instalarán 12 ascensores panorámicos y 24 escaleras mecánicas que conectarán directamente con los andenes.

Gran vestíbulo : se reemplazarán los antiguos pasillos por un espacio abierto que permitirá visualizar los niveles intermedios y los andenes.

Capacidad para días de partido : se diseñará para absorber más de 34.000 pasajeros en jornadas de alta afluencia, preparándose para eventos como el Mundial 2030.

Temática madridista : la imagen estará completamente vinculada a la historia del Real Madrid, incluyendo sus trofeos y éxitos deportivos. También se podrá adaptar para otros importantes eventos.

Tecnología de última generación: se implementarán tornos de acceso y máquinas de venta modernas.

Esta transformación no únicamente beneficiará a los aficionados madridistas, sino que también contribuirá a mejorar la movilidad en una de las áreas más transitadas de la capital, convirtiendo la estación Bernabéu en un modelo de accesibilidad, capacidad y diseño relacionado con el deporte predominante en el país.