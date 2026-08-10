Maurice Obstfeld —execonomista jefe del FMI, hoy senior fellow del Peterson Institute (PIIE) y una de las voces más respetadas de la economía internacional— publicó un trabajo titulado “Argentina: el desafío y la oportunidad”, en el que analiza con detalle la marcha del plan de Javier Milei.

Reconoce que el ajuste logrado es inédito —desinflación fuerte y un ajuste fiscal que calificó de “sin precedentes”— y sostiene que el armazón de política monetaria sigue siendo frágil. El punto central de sus advertencias pasa por el régimen cambiario y sostiene que mientras Argentina no tenga una moneda que flote de verdad, la política monetaria queda sin un ancla nominal creíble.

Maurice Obstfeld advirtió que, pese al fuerte ajuste fiscal y la desinflación, el régimen cambiario argentino sigue siendo frágil y carece de un ancla nominal creíble. Presidencia

Entre los riesgos destaca los compromisos de deuda -que según sus palabras son “daunting” (abrumadores)-, el desempleo que viene en alza y el respaldo financiero de Estados Unidos bajo la administración Trump que no está garantizado hacia adelante.

Para Obstfeld, un esquema de metas de inflación le daría una base institucional más duradera al programa, permitiéndole a Milei capitalizar lo ya logrado y aprovechar las fortalezas estructurales de la economía argentina.

Sin ese cambio, advierte, el país corre el riesgo de repetir su largo historial de recaídas. Sobre el financiamiento en dólares, señala que en lugar de depender solo de organismos multilaterales y repos, Argentina debería aprovechar su reputación económica mejorada para volver a colocar deuda en los mercados internacionales.

En muchos de los puntos, especialmente en el tema de la deuda y sus vencimientos, el equipo económico viene trabajando. Otros, no. Son voces para tener en cuenta. Para escuchar al menos.