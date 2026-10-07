El ajedrez es uno de los juegos de mesa más antiguos.

El ajedrez es uno de los juegos de mesa más antiguos del mundo y sus orígenes se remontan al siglo VI d.C, en la India, cuando era denominado “chaturanga”.

Con el paso del tiempo se convirtió en uno de los más populares a nivel mundial gracias a la combinación de estrategia y astucia que se emplean para llevar a cabo esta actividad. Si bien se trata de un pasatiempo, la ciencia encontró diversos beneficios para el desarrollo de la mente.

Un artículo publicado por la International Journal of Environmental Research and Public Health, destacó que practicar ajedrez con frecuencia puede ayudar a reducir el riesgo de demencia .

El ajedrez puede aportar diferentes beneficios.

El mismo estudio señala que “las personas con un alto nivel de actividad mental tienen un 33% menos de riesgo de desarrollar enfermedad de Alzheimer”, por lo cual el ajedrez puede presentarse como una alternativa para fortalecer el cerebro.

Los beneficios del ajedrez

Pese a que se trate de un juego de mesa, el ajedrez puede traer diversos beneficios intelectuales. En este sentido, la Universidad Católica de Santa Fe (UCSF) destacó los principales aspectos positivos de esta práctica.

Según el relevamiento, jugar ajedrez puede contribuir al crecimiento del cociente intelectual, la prevención de enfermedades neurológicas, mejorar la memoria, un mayor desarrollo de la atención y concentración , entre otros aspectos.

Tablero de ajedrez Fuente: Shutterstock Fabrizio Guarisco

El estudio, por su parte, señala que “uno de los puntos fundamentales, son el desarrollo de la atención y la concentración, ya que un ajedrecista para poder analizar extensas combinaciones de jugadas debe estar totalmente concentrado en la posición cuya resolución pretende realizar”.

Asimismo, la publicación realizada en 2021 por la UCSF destaca que “la práctica del ajedrez requiere de un proceso de memorización de jugadas, variantes, maniobras típicas, estrategias y tácticas, lo que hace potenciar los procesos de memorización, incluso mejorando en general la memoria”.

El ajedrez como herramienta de educativa

En 2020, un grupo de especialistas de Brasil elaboró un artículo llamado Neurología, psiquiatría y el juego del ajedrez: una revisión narrativa, en el que se enfatizó la importancia que podría tener el ajedrez dentro del entorno educativo.

La investigación determinó que aquellos niños que practicaban ajedrez por fuera del horario de clases, tenían una mayor atención y mejor velocidad de respuesta en la resolución de problemas, sobre aquellos que hacían otro tipo de actividades.

La conclusión, por su parte, enfatizó en que el ajedrez puede contribuir a una mejor planificación y organización ante determinadas situaciones.