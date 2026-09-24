Quién es Faustino Oro, el prodigio argentino del ajedrez que le dio el triunfo al país ante Filipinas.

Faustino Oro tiene solo 12 años y volvió a ser protagonista en una competencia internacional de ajedréz de primer nivel. Nacido en Buenos Aires en 2013, el argentino descubrió su talento a los seis años y en poco tiempo evolucionó hasta convertirse en el segundo Gran Maestro más jóven de la historia.

Ahora, Faustino logró la única victoria argentina de la jornada y, con ella, el punto decisivo para que el seleccionado masculino venciera a Filipinas en la séptima ronda de la Olimpiada de Ajedrez que se disputa en Samarcanda, Uzbekistán.

De sus primeros movimientos a convertirse en un prodigio del ajedrez

Faustino descubrió el ajedrez durante la pandemia, cuando tenía poco más de seis años y las clases presenciales estaban suspendidas. Según contó su padre, Alejandro, a La Nación en 2024, comenzó a aprender ajedrez en casa y empezó a jugar en Chess.com.

Aunque al principio le costó, “pronto empezó a ganar 100 puntos cada día, algo que es muy difícil”. En pocas semanas realizaba movimientos que su propio padre no lograba anticipar.

Su crecimiento hizo que necesitara una preparación específica. Pasó por el club Torre Blanca, pero permaneció poco tiempo porque comenzó a superar rápidamente a los chicos de su edad. Luego empezó a trabajar con el entrenador Jorge Rosito, quien acompañó una etapa clave de su formación.

Con su mudanza a España, el ajedrez pasó entonces a ocupar una parte central de la vida cotidiana y una progresión extraordinaria. En junio de 2024 se convirtió en el Maestro Internacional más joven de la historia y, en mayo de 2026, consiguió el título de Gran Maestro con 12 años, seis meses y 26 días. Su Elo clásico, actualizado a julio de 2026, es de 2537 y en Chess.com superó los 3.000 puntos en blitz.

El chico detrás del tablero y la vida familiar

A pesar de vivir en Europa y pasar buena parte de sus días entrenando, Faustino conserva vínculos muy fuertes con su país. Una de sus pasiones fuera del ajedrez es Vélez Sarsfield, club al que sigue desde España. Su madre, Romina, destacó que el joven combina la madurez adquirida por desenvolverse en un ambiente de adultos con aspectos propios de su edad.

Esa faceta también aparece en la mirada de Rosito, quien lo describió como un chico cariñoso y alegre, además de trabajador y humilde. Para el entrenador, el crecimiento deportivo no se tradujo en una actitud de superioridad frente a los demás.

El día que sorprendió a Magnus Carlsen

En marzo de 2024, cuando tenía apenas 10 años, derrotó al noruego Magnus Carlsen en una partida online de modalidad bullet, caracterizada por su ritmo extremadamente rápido.

Agencia NA: Premios Olimpia

Aquel resultado contribuyó a instalar el apodo de “el Messi del ajedrez” con el que comenzó a ser conocido en Argentina y aumentó la atención sobre su carrera. La convocatoria para Samarcanda representó además su debut oficial como jugador del seleccionado absoluto en una Olimpiada, después de haber integrado la delegación argentina en Budapest 2024 en otra función.