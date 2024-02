El icónico destino turístico europeo que recién ahora va a tener un aeropuerto para recibir a sus visitantes

Hay destinos a los que nos encanta ir, aunque el viaje deba ser con escalas o tardemos un poco más de la cuenta en llegar, debido a que no hay un acceso directo al lugar.



Por eso, hoy te contamos acerca de este famoso destino turístico europeo al que muchos adoran visitar, pero que recién ahora tendrá un aeropuerto para recibir a sus visitantes.

Italia: ¿cuál es el nuevo aeropuerto para visitantes?

Italia, conocida por ser uno de los destinos turísticos de verano más emblemáticos de Europa, ofrece a sus visitantes una combinación perfecta de hermosas costas, paisajes impresionantes, deliciosos helados y refrescantes tragos, todo bajo un clima soleado que invita a la relajación.

No obstante, llegar a ciertas áreas, como la pintoresca costa de Amalfi, ha sido históricamente un desafío para aquellos que viajan en avión. Pero este obstáculo está a punto de desaparecer.

Nuevo aeropuerto para recibir visitantes a partir de julio en esta icónica ciudad europea. (Foto: Archivo).

Según el sitio especializado Time Out, a partir de julio de 2024, la costa de Amalfi contará con su propio aeropuerto: Salerno Costa d'Amalfi. Aunque no será completamente nuevo, ya que fue construido originalmente en 1926, no ha estado en operación comercial durante un tiempo.

En su pasado sirvió como base aérea militar, escuela de vuelo, centro de extinción de incendios y aeropuerto privado, y ahora finalmente volverá a recibir vuelos comerciales.

Ubicado a unos 45 km de la ciudad de Amalfi y a aproximadamente a 21 km de Salerno, este aeropuerto será un punto de acceso vital para los turistas que deseen explorar esta hermosa región de Italia.



La aerolínea española Volotea será la primera en incluirlo en su horario de vuelos, con destinos a Nantes en Francia y Cagliari en Cerdeña desde julio, seguidos de Verona y Catania en septiembre.



Ahora vas a poder viajar en avión a esta icónica región europea. (Foto: Archivo).

Costa Amalfitana: ¿cuáles son las mejoras en el nuevo aeropuerto?

Ampliación de la pista a una longitud de 2 km.

a una longitud de 2 km. Planificación de una nueva terminal de pasajeros, estimada para el año 2027.

estimada para el año 2027. Construcción mediante materiales naturales y sostenibles, probablemente equipada con paneles solares.

Carlos Muñoz, fundador y presidente de Volotea, señaló la importancia de esta apertura para la región, mientras que los empresarios locales reciben con entusiasmo la noticia como un impulso para sus negocios.

Además de facilitar el acceso a la costa de Amalfi, este proyecto tiene como objetivo aliviar la presión sobre el aeropuerto internacional Capodichino de Nápoles, que ha experimentado un aumento notable en el tráfico de pasajeros en los últimos años.

La Costa Amalfitana ahora contará con aeropuerto. (Foto: Archivo).

Se espera que, una vez finalizado, el aeropuerto de Salerno Costa d'Amalfi pueda recibir hasta 6 millones de pasajeros al año, contribuyendo significativamente al desarrollo turístico de la región.

No obstante, Italia no se limita únicamente al transporte aéreo. El gobierno está promoviendo el turismo en tren, anunciando planes para tres nuevas rutas de trenes turísticos.

Esto demuestra el compromiso del país no solo con la accesibilidad, sino también con la preservación de su patrimonio cultural para el disfrute de los visitantes de todo el mundo.