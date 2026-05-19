El Corte Inglés anuncia ofertas para viajar a Italia: el paquete incluye vuelos para visitar la Puglia y la Costa Amalfitana. (Fuente: Shutterstock).

El Corte Inglés Viajes presentó una nueva oferta para recorrer el sur de Italia con un circuito clásico de ocho días que combina historia, paisajes mediterráneos y algunas de las ciudades más emblemáticas del país. El paquete “Puglia y Costa Amalfitana” incluye vuelos especiales, traslados, alojamiento y visitas guiadas.

El viaje propone descubrir destinos como Nápoles, Pompeya, Matera, Lecce, Bari y la Costa Amalfitana, en una ruta diseñada para conocer el patrimonio cultural, la arquitectura y la gastronomía del sur italiano.

¿Qué incluye el circuito por Puglia y Costa Amalfitana?

El paquete turístico ofrece un recorrido de ocho días por algunas de las regiones más visitadas del sur de Italia. La experiencia comienza en Nápoles y combina ciudades históricas, pueblos costeros y paisajes mediterráneos.

El circuito destaca por combinar ciudades históricas como Nápoles y Pompeya con destinos característicos de la región de Puglia, como Alberobello, Lecce y Bari. Entre los servicios incluidos se encuentran:

Pasajes aéreos en vuelo especial clase turista.

Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Alojamiento con desayuno en hoteles de categoría 4 estrellas.

Cuatro almuerzos incluidos.

Transporte en autocar climatizado.

Excursiones, visitas y entradas detalladas en el itinerario.

Guía acompañante de habla hispana.

Audio individual para las visitas.

Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

Gastos de gestión al reservar online o por venta telefónica.

El Corte Inglés anuncia ofertas para viajar a Italia: el paquete incluye vuelos para visitar la Puglia y la Costa Amalfitana. Viajes El Corte Inglés

Itinerario del viaje por Italia, día por día

Nápoles y el Vesubio

El primer día incluye el vuelo hacia Nápoles y una visita por la capital napolitana, famosa por sus calles históricas, su patrimonio artístico y las vistas al Monte Vesubio.

Pompeya y la Costa Amalfitana

La segunda jornada contempla una excursión a Pompeya, considerada una de las mejores muestras conservadas de una ciudad de la Antigua Roma sepultada por las cenizas del Vesubio. Luego, el recorrido continúa hacia Salerno para realizar un crucero por la Costa Amalfitana, con parada en Positano y visita a Amalfi, cuyo conjunto urbano fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

Matera, la ciudad excavada en la roca

El tercer día el viaje se traslada a Matera, conocida por sus viviendas trogloditas excavadas en la piedra y por su enorme patrimonio arqueológico y cultural.

Tarento y Lecce

La ruta continúa hacia Tarento, ciudad ubicada entre dos mares y reconocida por monumentos como el Castillo Aragonés, el templo de Poseidón y la Catedral de San Cataldo. Posteriormente, el circuito sigue hacia Lecce.

Lecce y el barroco del sur italiano

En Lecce se realiza una visita por sus principales monumentos barrocos, entre ellos la plaza Sant’Oronzo, el anfiteatro romano, la Basílica de la Santa Croce y la plaza del Duomo. Además, existe la posibilidad de realizar una excursión opcional a Otranto, en la costa del Adriático.

Ostuni y Alberobello

El sexto día incluye una parada en Ostuni, conocida por sus murallas medievales y su ubicación sobre una colina. Más tarde, el circuito llega a Alberobello, famosa por sus tradicionales “trulli”, casas cónicas construidas en piedra caliza y símbolo de la región de Puglia.

Bari y sus callejuelas medievales

La última gran visita del recorrido se desarrolla en Bari, ciudad que combina un casco histórico medieval, iglesias barrocas y un largo paseo marítimo. Entre los puntos destacados aparecen la Basílica de San Nicola, el castillo normando-suevo y el barrio de Bari Vecchia, donde todavía se conserva la elaboración artesanal de pasta.

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¿Cuánto cuesta el paquete para viajar a la Puglia y la Costa Amalfitana?

El circuito “Puglia y Costa Amalfitana” tiene un precio desde 2056 euros por persona. Las salidas están disponibles entre septiembre y octubre de 2026.

La reserva puede realizarse a través de la web oficial de El Corte Inglés o en sus agencias de viajes en España. El paquete ya incluye gastos de gestión al contratarlo online.