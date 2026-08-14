Buscan voluntarios que quieran mudarse a uno de estos 8 pueblitos de España ofrecen sueldo y piden quedarse 24 meses.

El Valle de Ambroz, en la provincia de Cáceres, Extremadura, en España lanzó el programa “Vive en Ambroz” para combatir la despoblación rural y atraer nuevos residentes a la zona.

La iniciativa está gestionada por el Grupo de Acción Local D.I.V.A. (Desarrollo Integral del Valle de Ambroz) y cuenta con el respaldo de la Junta de Extremadura.

El Valle de Ambroz, en la provincia de Cáceres, Extremadura, en España lanzó el programa “Vive en Ambroz”. Fuente: Shutterstock Shutterstock

En qué consiste el programa y qué se ofrece

“Vive en Ambroz” está dirigido principalmente a personas que trabajan en remoto y estén dispuestas a trasladar su residencia a alguno de los ocho municipios que integran la comarca, entre ellos Hervás —la localidad más grande del valle—, Baños de Montemayor y Aldeanueva del Camino.

El programa ofrece una ayuda económica de hasta 15,000 euros por persona para quienes se empadronen y teletrabajen desde la zona durante un mínimo de 24 meses.

Además, brinda información sobre servicios disponibles en la comarca, como vivienda y terrenos cultivables, para facilitar la llegada de los nuevos residentes.

Entre los requisitos se encuentra:

acreditar el teletrabajo —como autónomo o en relación de dependencia—

trasladarse desde otra comunidad autónoma o desde el extranjero

comprometerse a residir en la zona durante al menos dos años.

Un valle que busca revivir con nuevos vecinos

El Valle de Ambroz se ubica en el centro-oeste de la Península Ibérica y se caracteriza por sus paisajes de montaña, bosques de robles y castaños , y una arquitectura que conserva rasgos de su pasado medieval. Hervás, su localidad principal, tiene apenas 3,907 habitantes, según datos difundidos sobre la zona.

La propuesta busca revertir el fenómeno conocido como “España vacía” , producto de décadas de emigración de los habitantes rurales hacia las grandes ciudades en busca de oportunidades laborales.

Con este programa, la región espera atraer a nuevos residentes que aporten talento a la comarca, mientras contribuyen a frenar la pérdida de población que atraviesa el Valle de Ambroz desde hace años. Quienes estén interesados deben seguir las convocatorias oficiales para conocer los plazos y las bases específicas.