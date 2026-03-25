Un nuevo yacimiento prehistórico ha sido hallado en Bizkaia, con mensajes en el interior que podrían datar de la Prehistoria reciente (entre 5000 y 1000 a.C). Este descubrimiento constituye el primer hallazgo de este tipo en la zona cantábrica. El Museo Arqueológico de Bilbao ha acogido este miércoles la presentación de este descubrimiento, así como de otro hallazgo, el de un nuevo conjunto de grabados rupestres de animales, con una edad aproximada entre 19.000 y 16.000 años, en la cueva de Armintxe, en Lekeitio. El arqueólogo Juan Carlos Quintana ha relatado que el yacimiento prehistórico contiene imágenes humanas esquemáticas con dos tonos de pigmento en rojo y negro. Estas pinturas rupestres fueron descubiertas de manera inesperada el 26 de junio pasado cuando se llevaba a cabo el proyecto de intervención para recuperar el entorno de la ermita de San Pedro de Atxispe. Al interior excavado de la cueva se accede por una serie de escalones tallados en roca y por una puerta tallada cuadrangular. Dentro, el espacio tiene una medida de 5 por 2 por 1,75 metros, y allí los arqueólogos encontraron cinco paneles con pinturas y un mínimo de 25 representaciones realizadas con dos tonos de pigmentos naturales rojo y negro. Las pinturas representan figuras humanas esquemáticas. La verificación del yacimiento ha sido realizada por dos investigadores independientes especialistas y referentes en arte rupestre: Diego Garate, de la Universidad de Cantabria, y Primitiva Bueno, de la Universidad de Alcalá de Henares. Los investigadores continúan el estudio de las pinturas descubiertas, que se sitúan en un momento aún por precisar de la Prehistoria reciente por la técnica de pintura utilizada (pigmentos naturales diluidos en agua y aplicados con los dedos) y por la iconografía de las representaciones. El arqueólogo encargado de la presentación, Juan Carlos Quintana, ha contado que comparte el descubrimiento con el vecino de Gamiz-Fika, Juan Carlos Izagirre. El hombre fue quien dio el aviso de que durante una excursión había encontrado “dos abrigos que en un primer momento pensamos que podían ser refugios de la Guerra Civil. Quedé con un él un día, subimos hasta Erlapiku” y al “meter la cabeza (...), ya vimos figuras en rojo y nos llevamos un vuelco“. Según el experto, lo hallado constituye “una grandísima novedad” en Bizkaia porque “no hay nada de arte rupestre sobre una cueva que no es natural al cien por cien”. Asimismo, "el conjunto rupestre es muy novedoso en la Prehistoria, no solo de Bizkaia, sino del Cantábrico Oriental. Ha sido una verdadera sorpresa", ha valorado. En el mismo acto informativo, el arqueólogo Iñaki Intxaurbe (Universidad de Burdeos) ha explicado que también se han encontrado nuevas pinturas rupestres en la cueva de Armintxe de Lekeitio. Este yacimiento con arte rupestre paleolítico se encuentra bajo investigación subvencionada por la Diputación vizcaína y el Ayuntamiento de Lekeitio para lograr una reconstrucción tridimensional de la cueva.