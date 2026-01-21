Un hallazgo realizado por un grupo de investigadores al sur de Miramar sorprendió a la comunidad científica argentina: se trata de un colmillo fósil que perteneció a una antigua especie que vivió durante la Era del Hielo.

El ejemplar perteneció al Notiomastodon platensis, una especie de elefante prehistórico que habitó la región durante el período Cuaternario. Con más de un metro y medio de longitud y una leve curvatura, se estima que cuenta con una antigüedad estimada superior a los 100.000 años.

El descubrimiento estuvo a cargo de un equipo del Museo Municipal de Ciencias Naturales de la ciudad costera y se produjo en inmediaciones de la localidad balnearia de Centinela del Mar, a unos 50 kilómetros al sur de Miramar, dentro de la Reserva Natural homónima.

Por sus dimensiones y estado de conservación, el fósil representa un aporte relevante para el estudio de la megafauna que pobló la región pampeana durante la Era del Hielo .

Fósil de la Era de Hielo: los detalles del hallazgo

La tarea estuvo a cargo del equipo técnico del museo miramarense, con la participación de voluntarios de la Tecnicatura en Paleontología que se dicta en la ciudad y la colaboración de personal especializado del Museo de Ciencias Naturales Lorenzo Scaglia, de Mar del Plata.

El trabajo se desarrolló como una experiencia de cooperación institucional y contó además con el apoyo de la Fundación de Historia Natural “Félix de Azara”. Las labores se realizaron desde la Estación Científica “Eduardo P. Tonni”, ubicada en la zona del hallazgo.

El colmillo rescatado ya fue trasladado al laboratorio del museo de Miramar, donde será sometido a tareas de acondicionamiento y conservación antes de su exhibición pública. Una vez finalizado ese proceso, el fósil se incorporará a la muestra permanente del Museo Municipal de Ciencias Naturales de esa ciudad.

Por qué es importante este descubrimiento

Desde el Museo Municipal de Ciencias Naturales de Miramar destacaron que el hallazgo del colmillo representa un aporte relevante para el estudio de la fauna prehistórica regional y refuerza la importancia de las áreas naturales protegidas como espacios clave para la investigación científica.

El Notiomastodon platensis fue un gran mamífero que llegó a Sudamérica desde Norteamérica hace unos 2,5 millones de años, durante el proceso de unión de ambos continentes a través del istmo de Panamá. De acuerdo con los estudios científicos, estos animales tenían un tamaño comparable al del elefante asiático actual, con una altura de entre 2,5 y 3 metros y un peso que podía oscilar entre 3 y 5 toneladas.

Se distinguían por sus colmillos superiores relativamente rectos o levemente curvados y por una dieta herbívora flexible, adaptada a distintos ambientes.

Ese intercambio faunístico permitió el ingreso de animales como los Smilodon -tigres dientes de sable-, osos, pumas, ciervos, guanacos, caballos y diversos cánidos, que convivieron con la fauna autóctona, entre ellos gliptodontes, perezosos gigantes y grandes marsupiales.