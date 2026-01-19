Entre 2022 y 2024, arqueólogos de la Universidad de Córdoba y el ayuntamiento de Fuente Obejuna realizaron excavaciones en la antigua ciudad de Mellaria, ubicada entre Corduba (actual Córdoba) y Emerita Augusta (Mérida).

El equipo que realizó el hallazgo identificó un tramo de 1.160 metros de la calzada romana que conectaba ambas ciudades, considerada una de las rutas más importantes de Hispania durante el Imperio romano.

Este hallazgo destaca por su extensión y por la presencia de un espacio funerario monumental, que aporta información inédita sobre las costumbres sociales de la época.

Según los investigadores, la vía era esencial para el movimiento de tropas, transporte de mercancías y comunicación entre la provincia Bética y Lusitania.

Cómo reconstruyeron el trazado original de la ruta romana

Para mapear el recorrido exacto de la calzada, los expertos emplearon técnicas avanzadas como prospecciones aéreas y teledetección LiDAR.

Este sistema permitió detectar rasgos invisibles bajo la vegetación, revelando tramos ocultos y asentamientos relacionados con la explotación minera.

Gracias a esta tecnología, se identificaron las canteras utilizadas para extraer las piedras que conformaban la vía, lo que confirma la planificación estratégica romana en terrenos escarpados.

Entre las minas localizadas por los investigadores durante el descubrimiento se encuentran La Loba, Cerro Muriano y Doña Rama, fundamentales para el suministro de plomo, plata y cobre hacia Roma.

Qué hallaron los arqueólogos en la ruta romana

Junto a la calzada, los arqueólogos hallaron un recinto funerario de 1.000 metros cuadrados en el sector oriental de Mellaria.

Este espacio incluía una edícula funeraria, fragmentos de una estatua de mármol de tamaño superior al natural y dos klinai, reclinatorios de piedra utilizados en banquetes rituales.

A diferencia de los cementerios tradicionales, el lugar no contenía urnas ni cámaras de enterramiento, lo que indica un uso ceremonial exclusivo.

Las familias de la élite local realizaban banquetes en honor a personajes ilustres, rodeados por un jardín ornamental de 30 por 30 metros.

Los hallazgos en el cementerio de Mellaria

En la necrópolis oriental de Mellaria se excavaron 450 metros adicionales de vía con monumentos funerarios, cerca de la actual ruta N-432.

Entre los hallazgos más llamativos figura un espacio honorífico dedicado a un personaje que no fue enterrado en la ciudad, pero recibió un monumento conmemorativo.

Los arqueólogos descubrieron dos estructuras reclinatorias para banquetes en su memoria, aunque no se hallaron inscripciones que permitan identificarlo.

Este tipo de monumento refleja prácticas funerarias romanas orientadas a exaltar figuras notables mediante arquitectura imponente.

Importancia estratégica de Corduba en la red imperial

Corduba, capital de la provincia Bética, fue un punto neurálgico en la logística del Imperio romano.

Su ubicación facilitaba el transporte de minerales desde Sierra Morena hacia Roma, integrando la calzada Corduba-Emerita en una red que conectaba centros económicos y militares.

El hallazgo confirma que las rutas romanas no eran simples infraestructuras, sino espacios donde se articulaban comercio, movilidad y prácticas sociales.

Las investigaciones continúan para determinar la identidad del personaje homenajeado y profundizar en la relación entre la vía y la explotación minera en la región.