Un equipo del CONICET anunció el descubrimiento de una nueva especie de dinosaurio saurópodo en Neuquén que habitó la región hace unos 83 millones de años.

Se trata de Yeneen houssayi, un titanosaurio cuadrúpedo de cuello y cola larga. Su descubrimiento fue publicado en la revista Historical Biology y se sumó a una lista creciente de especies patagónicas.

Cómo es la especie de dinosuario hallada en la Patagonia

Yeneen houssayi habría alcanzado entre diez y doce metros de largo y un peso de entre ocho y diez toneladas. Presentaba una cabeza pequeña en relación al cuerpo y características óseas distintivas que permitieron definirlo como una nueva especie.

Descubren en la Patagonia una nueva especie de Dinosaurio que vivió hace 83 millones de años Fuente: Conicet

El nombre del género proviene de un término de la cultura tehuelche asociado al invierno y al área de La Invernada donde fueron hallados los restos.

La importancia de del descubrimiento fósil

El hallazgo se suma a otros registros de la Formación Bajo de la Carpa en la misma región donde ya se habían identificado Overosaurus paradasorum e Inawemtu oslatus.

Asimismo, los fósiles conservan gran parte del esqueleto axial que incluye vértebras cervicales y dorsales además del sacro y parte de la cola. Esta preservación permite comparaciones anatómicas que refuerzan la idea de una notable diversidad de titanosaurios durante el Cretácico Superior.

Descubren en la Patagonia una nueva especie de Dinosaurio que vivió hace 83 millones de años Fuente: Conicet

Los paleontólogos plantean que esta diversidad pudo estar vinculada a estrategias de alimentación diferenciadas o a un reemplazo progresivo de especies dentro del ecosistema.

Esta línea de investigación posiciona nuevamente a la Patagonia como uno de los principales laboratorios naturales para entender la evolución de los dinosaurios herbívoros gigantes.

Cómo fue el hallazgo científico

El primer aviso de fósiles se produjo en 2003 en la zona de Cerro Overo La Invernada cuando un oficial de Gendarmería reportó restos óseos con potencial científico.

La complejidad del terreno impidió recuperar el material hasta 2013 cuando trabajos de apertura de caminos permitieron el acceso al yacimiento.

Descubren en la Patagonia una nueva especie de Dinosaurio que vivió hace 83 millones de años Fuente: Conicet

El momento clave de la investigación

Posteriormente, entre 2013 y 2014 se realizaron dos campañas paleontológicas en las que se extrajeron los ejemplares con asistencia de grúas debido al peso de los bochones que protegían los huesos.

Tras las investigaciones, el laboratorio se identificó un ejemplar completo en el sector axial junto a un juvenil y un tercer individuo aún sin clasificar que podría representar otra especie.

Por su parte, el trabajo involucró a investigadores del CONICET y de instituciones paleontológicas de Neuquén y Chubut consolidando un aporte clave para el conocimiento de la fauna cretácica de la Patagonia.