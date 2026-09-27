El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó un cuadro de inestabilidad para la provincia de Buenos Aires durante este lunes 28 y martes 29 de septiembre.

El avance de un sistema frontal generará precipitaciones acumuladas, actividad eléctrica aislada y un descenso en las marcas térmicas que afectará tanto al territorio interior bonaerense como a la franja costera y al área metropolitana.

Las condiciones meteorológicas comenzarán a desmejorar desde las primeras horas del lunes en el sur y centro provincial, desplazándose progresivamente hacia el norte durante el martes.

El mal tiempo se mantendrá durante un período de 48 horas antes de dar paso a una mejora definitiva prevista para la jornada del miércoles.

Las tormentas en el centro bonaerense y el panorama en Azul

En el centro de la provincia, la ciudad de Azul registrará el inicio del fenómeno durante el lunes 28, con una temperatura mínima de 10 °C y una máxima de 20 °C, acompañada por precipitaciones aisladas hacia la noche.

La mayor intensidad se concentrará durante la mañana del martes 29, momento para el cual se prevén probabilidades de tormentas de entre 70% y 100%, con un marcado descenso térmico que ubicará la mínima en 8 °C y ráfagas de viento del sector norte que alcanzarán los 31 km/h.

Fuerte inestabilidad y ráfagas de viento en Villa Gesell

En la Costa Atlántica, la localidad de Villa Gesell experimentará una jornada fría e inestable desde el lunes, con valores térmicos que no superarán los 12 °C de máxima y probabilidades de tormentas de entre 40% y 70% durante la mañana.

Para el martes 29, el pronóstico indica precipitaciones intensas durante todo el día (70-100% de probabilidad en la mañana), acompañadas por ráfagas de viento del sector sur que rondarán entre los 51 y 59 km/h.

El norte provincial y la llegada de lluvias a Zárate

Hacia el norte del territorio bonaerense, en la zona de Zárate, el lunes 28 se presentará con nubosidad en aumento y una temperatura máxima de 18 °C, registrando lluvias aisladas recién hacia la noche.

El pico de inestabilidad llegará el martes 29 por la mañana con tormentas eléctricas (40-70% de probabilidad) y vientos con ráfagas de hasta 50 km/h, alcanzando una máxima de 20 °C.

El pronóstico para la zona de Luján y alrededores

En la zona de Luján, el escenario meteorológico mostrará un comportamiento similar al del norte provincial.

Durante el lunes las marcas térmicas oscilarán entre los 13 °C y los 18 °C con precipitaciones bajas hacia la noche.

Durante la mañana del martes 29 se esperan las tormentas de mayor consideración con actividad eléctrica y vientos del sector norte con ráfagas de entre 42 y 50 km/h.

La mejora definitiva de las condiciones hacia el miércoles

A partir del miércoles 30, el sistema frontal finalizará su paso por la región, dando lugar al ingreso de una masa de aire más seca.

En localidades como Azul, Zárate y Luján el cielo se presentará parcialmente nublado, sin probabilidades de lluvia y con temperaturas máximas en paulatino ascenso que alcanzarán los 21 °C hacia la tarde.